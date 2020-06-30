學者批黨產會是「民進黨附隨組織」 林峯正：尊重！

台北高等行政法院審理婦聯會等黨產訴訟，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有牴觸憲法的疑慮，聲請釋憲；大法官今行言詞辯論，庭中東吳大學法學院教授董保城指，不當黨產處理委員會是「民進黨的附隨組織」，對此黨產會主委林峯正表示尊重，黨產會就是行政院下的獨立機關。

林峯正指出，黨產會必須面對剝奪人民基本權利、黨國不分狀態下執政黨不當取得財產如何回復的問題，此問題不是台灣獨有，而是世界各國都在處理，處理不當黨產一定是轉型正義重要的一環。

他說，經過很長時間的等待，終有機會在憲法法庭陳述理念，觀諸大法官過去對於台灣民主化的重大貢獻，扮演著代言者的角色，包括釋字261號解釋促成中央民代改選，其他號解釋也維護台灣基本人權，包括集會自由、言論自由、結社自由，黨產會對於本次大法官審理案件有高度期待，也樂觀大法官認為黨產條例是合憲的。

林峯正說，雖聲請法官今日沒有出庭，無法當面討教問題感到遺憾，但關係人國民黨、中投公司、婦聯會和3個基金會代理人也都給予充裕時間表示意見，讓大法官能做出最好的判斷。

關於國家發展、民族、民權基金會代理人、律師葉慶元指出，台灣可以比擬南非成立真相與和解委員會；林峯正指出，對方一直在談南非模式，但如今被害人是否已充分彌補，他認為有討論空間。他說，過去的加害人或擁有不當取得財產的時任執政黨，有對外公布真相嗎？至今連當時的資料都不願意主動提供，「既然沒有真相當然就沒有和解」，更沒有南非模式。

對於黨產會被董保城稱為是民進黨的附隨組織，林峯正說，尊重董保城的看法，黨產會就是行政院下的獨立機關。