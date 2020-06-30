「陳菊被關過黑牢」 賴清德：擔任監察院是最適當

針對國民黨立委杯葛陳菊，副總統賴清德今天在台南參訪黑橋牌食品受訪表示，陳水扁總統執政時，民進黨立法院朝小野大，當時他是立法院幹事長，因為看到國民黨利用多數，在立法院程序委員會封殺民進黨所提的法案，其中包括軍購案，監察委員同意權案等。他看到國民黨不願意進行實質審查，又不同意廢除監察院，他率領立法院黨團提出釋憲，後來大法官做出632號解釋，強調只要監察院存在的一天，總統就有責任提名，立法院有責任行使同意權，若不如此做是違憲，因此蔡英文總統依據憲法要求 ，將名單送到立法院來，不分朝野都有責任進行實質審查。

他說，如果國民黨同意廢除監察院，大家可以形成一個共識，進行實質審查，再共同修憲把考監兩院廢掉，這才是進步的做法。若無法廢掉，只進行抗爭，相信國人應該也不會支持。

至於監察院長被提名人陳菊，賴清德說，其實在進入實質審查時，可針對陳菊每一個事情提出質詢，如果立法委員對陳菊有任何意見，可做實質審查，「我相信陳菊被提名人，一定有辦法好好答覆。」若不做實質審查，而只是針對她在高雄市長任內有多少糾正案，總共12年，這是不公平，這12年， 大家如果去看看前台北市長郝龍斌、周錫瑋、台北市長柯文哲，或新北市前巿長朱立倫等人，檢視哪一個市政府被糾正案最多，不難看出，北高市長任內，不難看出陳菊是被糾正最少的。