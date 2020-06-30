陳菊退黨允監院長職權中立 國民黨：李進勇也曾這樣說

蔡英文總統提名總統府前秘書長陳菊任監察院長，引發在野黨反彈。國民黨上午記者會直指陳菊任高雄市長任內，菊市府團隊貪瀆、偽造文書爭議不斷，還為高雄留下3千億元負債、5千個天坑，用人與市政治理都有問題，不適任監察院長。

文傳會副主委王鴻薇批評，陳菊宣稱接任監察院長後將退黨，確保行使職權是超然獨立，「這是把台灣人民當三歲小孩」。王舉例，中選會主委李進勇被提名時也退黨，但現在中選會仍是助選會與輔選會角色。

文傳會主委王育敏表示，陳菊在高雄執政12年，菊市府團隊遭監察院調查案件數高達58件，其中3案遭彈劾，30件遭糾正；菊市府團隊涉貪瀆與偽造文書共105件、194位公務員遭起訴，顯見用人與治理都出現問題。

王育敏也舉例，像前高雄世運會副執行長趙嘉寶向廠商索賄遭，2014年11月判刑11年定讞，卻到去年4月25日才在墾丁大街遭逮入監服刑，公然嘲笑司法；高市海洋局前局長王端仁涉偏袒慶富案特定廠商遭彈劾等。

王鴻薇則點名，高雄市環保局前局長蕭裕正任內指示清潔隊員幫陳菊外甥、立委李昆澤輔選遭判刑2年定讞，以陳菊在民進黨內地位，若擔任監察院長之後，也恐難保以獨立機關院長高度幫民進黨籍特定候選人輔選。

文傳會副主委黃子哲也說，陳菊監察院長人事案是「四不一沒有」，不符民意期待、不可能超越黨派、不少違失案件、不名譽人權紀錄，沒有資格擔任監察院長，陳菊若帶著汙點就任，將晚節不保。