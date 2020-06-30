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綠議員爆江啟臣荒腔走板 是侯友宜虎視眈眈
民進黨新北市議員何博文今在市議會指出，國民黨立委衝進立法院，且主席江啟臣荒腔走板，就是因為新北市長侯友宜在背後虎視眈眈，可能選黨主席。侯友宜說，他是新北市長，現在只專心做現在的工作。
侯友宜昨在媒體「誰是最有潛力的政治領袖」的民調是排名第一，何博文指出，現在國民黨荒腔走板，侯未來會不會去選黨主席，但侯又不把話說死，就代表未來有可能，難怪江啟臣「皮皮挫（台語）」。
民進黨新北市議員廖宜琨表示，國民黨立委昨日衝進立法院，甚至出現鋼釘，侯友宜是否認同這做法。民進黨新北市議員李坤城則說，立委審查監察委員名單，到底是衝進立院，還是一個一個挑出來審查。
侯友宜說，立法院運作他充分尊重，監察委員提名過程有不一樣聲音看法，民主時代有這些聲音就要去接受，採取方法與作為，立法院就有一套作為。他不是立法委員，這場景屢見不鮮，他尊重立法院。
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