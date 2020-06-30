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綠議員爆：江啟臣荒腔走板 因侯友宜虎視眈眈

更挺台的溫和鷹派？美國安顧問的抗中政策與對台立場

「九二共識」不是國民黨的續命仙丹

世界日報 / 社論

國民黨改革委員會上周提出兩岸新論述，引起連戰、馬英九等黨內大老關切，大陸國台辦也隔海喊話，呼籲明辨是非。大陸方面強調堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎；「人民日報」海外版質疑，不要九二共識，國民黨還剩下什麼？

許多人討論此議題時，甚實搞錯問題，也弄錯了答案。國民黨改革委員會提出兩岸新論述建議案，包括「堅持中華民國主權」、「保障自由民主人權」、「維護台灣安全優先」、「創造雙贏共享繁榮」四大支柱，基本上是堅守中華民國立場，強調台灣優先來維繫中國國民黨在台灣的定位，既未否定九二共識，也未改變國民黨既定路線。尚待討論的建議案，被指是「跟著民進黨走」，過度簡化了論述內容，流於鬥爭思維。

正如國民黨主席江啟臣所說，建議案肯定九二共識的貢獻，也肯定馬英九執政八年對此一論述的實踐；然而過去這段時間，九二共識被民進黨汙名化扭曲，北京對九二共識的擴張解釋，都造成台灣民眾誤解，因此「改委會要把九二共識拉回原本的理念與意涵」，「對台灣來說，沒有各表，幾乎就沒有九二」。

九二共識對兩岸關係珍貴，就在兩岸都願擱置主權爭議，務實協商。這個「定海神針」的價值在兩岸還找不到最終解決方案時，能暫時放下歧見，利用九二共識的「創造性模糊」架構，作為兩岸往來的共同政治基礎。民進黨即使口頭上只願承認「九二年歷史事實」，但實務上維持著海基會，也維持兩岸往來的法律架構，都是在實踐此一主張。只是民進黨硬將九二共識扣上等同於「一國兩制」帽子，選舉時更刻意扭曲攻擊，將國民黨抹紅，以貫徹其反中傾獨路線，事實上也得到了一定效果。

國民黨選舉大敗當然不能全推給九二共識，但要創造未來，就須先甩掉紅帽子，堅持中華民國主權與兩岸和平路線。事實上，蔡英文選舉時屢以「中華民國台灣」作訴求，就是魚目混珠，和國民黨搶「中華民國」帽子，是和國民黨拿香跟拜。作為中華民國的創建政黨，中國國民黨不能也無法掉「中國」主張，是四大支柱的開章論述，也是所有主張的核心。

客觀上，民進黨否定九二共識，而大陸也壓縮九二共識「各表」空間，因此導致兩岸協商大門關閉，也讓九二共識沒有發揮積極功能的機會，讓它揹負不該揹的罪名。江啟臣揹起國民黨命懸一線的重責大任，當然須力求突破，不能讓國民黨因謀求兩岸問題和平解決，而揹負傾中形象的質疑；簡單說，江啟臣為讓中國國民黨不淪為「台灣國民黨」，不被丟進歷史灰燼，就須更大聲強調中華民國價值，訴求台灣優先，這就是四大支柱的論證基礎。

中共也須客觀面對新形勢。當香港欲求「一國兩制」而不可得，港版國安法推動，也讓台灣對「一國兩制」的承諾更加疑懼，「反中」訴求愈來愈容易讓港台年輕世代共鳴。雖然「反中」現象也有國際戰略對決的背景，卻不能不說是中共港台政策的大失敗。

台灣除了極少數統派人士，一國兩制在台灣沒有市場，連「我是中國人」的說法都愈來愈萎縮，在維繫兩岸同源的中國感情上，中共須有新思維與新對策，才能避免讓港台民心愈走愈遠，讓港獨、台獨聲浪愈來愈盛。

去年初習近平主席提「一國兩制台灣方案」，為蔡政府選舉添柴增火，如今共軍機艦常在台海威嚇壓迫，都只會讓九二共識和平路線走進死胡同；除非北京決定動武，否則這些舉動大大背離兩岸問題根本解決的大政方向。

同樣，國民黨要揚棄保守僵化路線，爭取更多認同，也須有新思維、新論述，重新得到台灣社會認同。和民進黨不同的是，國民黨「不統不獨」路線主張兩岸和平，希望能和大陸共創雙贏，也應建構在兩岸新論述中。

江啟臣是在固守國民黨基本路線，尋求「超越九二共識」的創意與可能性，讓台灣有另一種選擇，不必跟著民進黨「反中傾獨」路線起舞，讓台灣淪為中美對決的棋子，置台灣於戰禍風險中。江啟臣想激起這種討論，卻引起保守派和中共反彈，這也讓他冠上改革派光環，只有改革大辯論才能為國民黨創造新契機，有青年世代支持才是再造更生的新活水，九二共識已缺乏這種功能和動力。

國民黨 九二共識 民進黨

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