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港國安法獲全票通過 政院：將提醒國人赴港的可能風險

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

中共全國人大常委會今上午以162票全票通過港區國安法，行政院發言人丁怡銘表示，這違背對香港人民「五十年不變」的承諾，也嚴重影響香港社會的自由人權與穩定發展，政府嚴正譴責，也重申支持港人爭取民主自由的立場，始終不變。

丁怡銘表示，政府會持續關心香港的情勢發展，謹慎因應，以確保雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。而依據政府「香港人道援助關懷行動專案」所成立的「台港服務交流辦公室」，將在7月1日正式開始運作，透過政府與民間的協力，實質給予港人更多的溫暖與支持。

丁怡銘說，政府也會持續關注港版國安法對香港的影響，及中國政府、港府後續作為，適時應處，也將提醒國人注意港版國安法實施後赴港可能產生風險。據了解，赴港風險部分，正由陸委會評估是否明列各行為樣態。

陸委會主委陳明通日前指出，政府的「香港人道援助關懷行動專案」，將在台港策進會下特別成立對外窗口，建立「台港服務交流辦公室」，下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等3組，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務；同時也會在兼顧國家安全的前提下，依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

港版國安法 香港 丁怡銘

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