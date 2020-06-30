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【即時短評】范雲、賴品妤 乾千杯

聯合報 / 本報記者程平
賴品妤在驅離國民黨立委過程中，輕浮的比出勝利手勢，跳著舞調侃。 圖/擷自范雲臉書
賴品妤在驅離國民黨立委過程中，輕浮的比出勝利手勢，跳著舞調侃。 圖/擷自范雲臉書

國民黨立委發動突襲佔據立法院議場，民進黨在20小時候突圍，順利清場。不過在藍綠正面衝突的過程，民進黨立委范雲賴品妤，一幅勝利者歡愉慶祝的姿態，頓時讓人理解，原來蔡英文說的是，民進黨完全執政，切記千杯、千杯再千杯。

范雲，出身野百合學運，跟多數同世代學運戰友不一樣，她自視甚高，過去自立門戶未加入民進黨，但從政之路不如同儕順遂。直到拋棄社民黨獲民進黨提名不分區後，終於享受到權力的滋味。

賴品妤，出身太陽花學運，跟多數同世代學運戰友不一樣，她有著良好的政治背景，父親賴勁麟曾是扁朝的勞委會副主委，自己則曾是時代力量立委林昶佐的助理，跟著林昶佐與時力分道揚鑣後，獲民進黨提名參選立委成功，再次享受權力的滋味。

對執政黨來說，在野黨杯葛議事，用盡全力排出，無可厚非。只不過，在排除國民黨杯葛過程中，范雲開著直播稱「解除亂源」，還說「高嘉瑜委員，你沒有什麼貢獻，你沒有唱歌，唱兩句」。賴品妤，則是拿著國民黨被剪斷的鐵鍊，擺出勝利者之姿，更在藍委面前輕浮的比出勝利手勢，跳著舞調侃。

贏家，不是不能開心，但范雲、賴品妤，她們都曾是因為權力不平等挺身對抗權力者，相較於其他人，縱然立場不同，她們對於在野黨的抗爭，就應該要更多一層的同理心，更該思考台灣的民主，沒有權力者，為何仍必須用抗爭凸顯問題，而不是一幅，我就是選贏，不然你要怎樣的神態。

有為者亦若是，這是范雲、賴品妤給世人最好的「示範」，選對主子跟對人，才是享受權力的捷徑。至於理想抱負，就留給不識時務的傻子，像范雲、賴品妤這樣的俊傑，就該在驅離國民黨立委之後，好好的，乾，千杯。

賴品妤 民進黨 范雲

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