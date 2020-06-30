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臨會審參審法 民團靜坐批太草率

聯合報 / 記者蕭雅娟賴佩璇／台北報導
「陪審參審一併試行推動大聯盟」成員昨起在立法院外靜坐抗議。記者蕭雅娟╱攝影
「陪審參審一併試行推動大聯盟」成員昨起在立法院外靜坐抗議。記者蕭雅娟╱攝影

立法院召開臨時會，多個民團組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，昨天上午在立法院外靜坐，抗議臨時會排入「國民參與刑事審判法」草案，批民進黨草率、不相信人民。

民間司改基金會董事長林永頌說，立法院臨時會排入此草案「真的很草率」，希望政府重新思考陪審、參審制併行，至少不要在臨時會排入此議案。他表示，司法院參審制一一三個法條，有卅條被保留，司法院、國民黨、時代力量、民眾黨等四個版，都沒有協商，就要用一天多的時間決定法案；在野黨團多次反對在臨時會審議，民進黨仍強渡關山。

林永頌認為，涉及司法改革重要草案不該如此草率，政府有義務建立好的制度，「有理想的民進黨，真的有聽到人民的聲音嗎？」

聯盟主張，陪審制是主權在民的體現，信守承諾是政治人物的基本要求，呼籲蔡英文總統和民進黨立委信守承諾，不應排除人民作主的陪審制，而只推行法官主導的參審制，否則無異剝奪人民選擇陪審、參審權利。

民間司法改革基金會、公民監督國會聯盟、台灣勞工陣線、台灣陪審團協會等團體共同發起抗議，民眾黨立院黨團總召賴香伶、時代力量黨團總召邱顯智、司改國是會議委員王薇君等均出席。

聯盟說，除非法案撤回，否則通過前每天上午十點到下午五點半，都會到立法院繞行靜坐，本周五會有戶外模擬法庭，周六在濟南路口晚會，周日會到總統府要求公開辯論。

司法院 民進黨 立法院

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