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要延續ECFA 國民黨籲盡速通過兩岸協議監督條例

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

今天為ECFA簽署滿十周年，國民黨大陸事務部今表示，如果民進黨政府要延續ECFA，應該儘速通過「兩岸協議監督條例」，讓兩岸協商能依法持續進行，儘速完成ECFA後續的相關協議。

大陸事務部指出，國民黨執政時期，2010年6月29日兩岸海基、海協兩會在各自政府授權下，簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），迄今已屆滿10周年。10年來，ECFA發揮重大作用，在關稅減免部分，台灣有539項出口大陸產品列入免關稅項目，我方僅列大陸產品267項免關稅。

大陸事務部表示，自2011年「早期收穫」正式實施以來迄2020年2月止，我方核發原產地證明書945411件，核發金額為1472.81億美元，累計出口大陸產品享受的免關稅金額達67.41億美元，每年關稅減免約200億台幣，相當勞動部一年撥進勞保基金的預算。大幅降低我廠商的關稅成本，增強台灣出口產品在大陸市場的競爭力。

在其他服務業方面，大陸事務部表示，台灣有16家銀行在大陸設有24分行，並有獨立經營的子行，4家銀行設有代表人辦事處，大陸則在台灣設立了3家分行及2家辦事處。其他還有證券期貨、保險及相關服務業，包括大陸開放台資設立醫院，台灣電影也可進軍大陸市場放映，包括「海角七號」、「那些年我們一起追的女孩」都有不錯的票房表現。

大陸事務部說，過去民進黨在野時曾說，「ECFA是包著糖衣的毒藥」，只圖利大財團，事實證明，ECFA實施對台灣總體經濟絕對有利，無論是大中小型製造業或農業都普遍受益。民進黨執政後，相關官員卻紛紛表示希望ECFA延續，國民黨要求民進黨為「昨非今是」道歉，而且不只還ECFA公道，也要還當年努力為台灣經濟努力的國民黨公道。

大陸事務部更進一步說，ECFA後續之「服務貿易協議」，海基、海協兩會已簽署但迄今未生效，而「貨品貿易協議」與「爭端解決機制」早已中斷協商，如果民進黨政府要延續ECFA，應該儘速通過「兩岸協議監督條例」，讓兩岸協商能依法持續進行，儘速完成ECFA後續的相關協議。兩岸共同協商ECFA歷史的那一頁，到現在還沒寫完。

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