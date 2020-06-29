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黨產條例釋憲案明言詞辯論 婦聯會聲請大法官迴避

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
婦聯會主委雷倩。本報資料照片
婦聯會主委雷倩。本報資料照片

針對黨產條例釋憲案，大法官明天將於於憲法法庭開庭言詞辯論。婦聯會上周三遞狀建請三位大法官自行迴避，卻在2小時內遭司法院駁回。今天婦聯會以依法參加釋憲案之實質當事人身分，正式聲請許宗力、蔡宗珍及黃瑞明三位大法官，不得參與審理及決定108年度憲三字第9號釋憲案。

婦聯會指出，迴避是大法官維護司法公正性以及人民信賴的重要制度設計。依已通過的憲法訴訟法第9、10、11條條文，迴避可分當然迴避、被聲請迴避、自行迴避。其中自行迴避是以最高道德標準、自我謙抑的作法。

婦聯會指出，端午節前夕提出的「釋憲陳報狀」，原本是期待這幾位被提醒的大法官，能依「憲法訴訟法」第11條最高標準的精神自行迴避，不料他們完全忽視瓜田李下之嫌，更無視對司法公信力之貽害。

婦聯會表示，今日進一步提呈「聲請迴避狀」，依「大法官審理案件法」準用「行政訴訟法」其第19條準用「民事訴訟法」第32、33條規定，希望司法院能尊重程序正義，以「足認其執行職務有偏頗之虞者即為已足」為標準，使被聲請迴避的大法官不參與此次釋憲案，以維護司法院公正的形象，成為法治國之優良憲政慣例。

對於婦聯會上周的陳報狀遭司法院以「婦聯總會並非釋憲案當事人」為由而程序駁回，婦聯會律師團表示，上周的陳報狀係建請司法院促使三位大法官自行迴避，既非聲請、何來准駁？且108年度憲三字第9號釋憲案雖是由法院提出，但依「行政訴訟法」第23條規定，當事人包含原告、被告、及依法參加訴訟之人。

婦聯會表示，該會曾自行提出對黨產條例的釋憲案，本次既經司法院准予參與，且釋憲結果會對該會產生法律上利害關係，當然是依法參加的實質當事人，聲請迴避是合法權力且責無旁貸。

司法院 釋憲 大法官

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