立院臨時會拍板 7月17日行使監院人事同意權

立法院今天召開臨時會，會中表決通過，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，再依民進黨團提案，預計7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

臨時會院會下午舉行，兩案報告事項分別為考、監院人事同意權案，國民黨及民眾黨團分別提出異議，提議退回程序委員會重新提出，民進黨團則以人數優勢，仍照原意見交全院委員會審查。

根據通過的民進黨團提案，7月7日舉行考試院人事同意權案公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

監察院人事同意權案部分，擬在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。