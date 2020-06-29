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立院召開臨時會 監察院人事同意權案7月17日投票

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

立院臨時會拍板 7月17日行使監院人事同意權

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨團突襲佔據立法院議場，以「反對酬庸、退回陳菊」為訴求，要求退回監察院人事案，民進黨立委昨天展開反攻，雙方對峙拉鋸了約一小個多時，民進黨重新奪回主席台。記者鄭超文／攝影
國民黨團突襲佔據立法院議場，以「反對酬庸、退回陳菊」為訴求，要求退回監察院人事案，民進黨立委昨天展開反攻，雙方對峙拉鋸了約一小個多時，民進黨重新奪回主席台。記者鄭超文／攝影

立法院今天召開臨時會，會中表決通過，將考試院監察院人事同意權案交付全院委員會審查，再依民進黨團提案，預計7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

臨時會院會下午舉行，兩案報告事項分別為考、監院人事同意權案，國民黨及民眾黨團分別提出異議，提議退回程序委員會重新提出，民進黨團則以人數優勢，仍照原意見交全院委員會審查。

根據通過的民進黨團提案，7月7日舉行考試院人事同意權案公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

監察院人事同意權案部分，擬在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

考試院 監察院 投票

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