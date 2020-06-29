政院擬12月提國家人權行動計畫 盼台灣最美風景是人權

行政院今發表「兩公約第三次國家報告」，內容指出，四年來的重大人權進展包括通姦除罪化、同婚合法化等；行政院並計劃在12月10日國際人權日提出國家人權行動計畫，盼「台灣最美麗的風景是人權」。

行政院今舉行「兩公約第三次國家報告發表記者會」，行政院長蘇貞昌率秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、教育部長潘文忠、經濟部長王美花、衛福部長陳時中等各部會首長共同出席。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，兩公約第三次國家報告，是第一次用行政院具名報告，對台灣的人權工作進行檢視與提出未來期許。近年台灣有很多人權的具體實踐，例如成立國家人權園區、婚姻平權、成立國家人權委員會等，台灣真的很不簡單。

羅秉成指出，第三次國家報告從去年5月召開籌備會議，今年1月確認中文版內容，8個月內開了68次會才定稿。報告中提到台灣2015年到2019年的人權重大進展，包括5月底大法官會議宣告通姦罪違憲，這是前兩次國家報告國際審查的結論中，都有提到通姦罪違反公約，台灣應儘速廢除。

他說，期間內的人權重大進展，包括監察院下將成立國家人權委員會、完成亞洲第一同婚專法，至今已有超過4000對同性伴侶登記；訂定「消除一切形式種族歧視國際公約推動計畫」、保障勞工權益、居住權、改善訴訟程序及收容人權利、提升文化權、加強企業社會責任、保障原住民族權益與防制人口販運等。

羅秉成說，法務部將邀請10位國際專家學者，於明年3月來台進行第三次國家報告國際審查作業，期許「台灣最美的風景是人權」。

羅秉成也說，為回應國際人權專家的期許，政府去年底已開始籌備「國家人權行動計畫」，將綜合各國際人權公約重要項目，提出推動人權進展，例如如何支持國家人權委員會順利運作，以及落實國際商業人權，包括企業獲利、投資都要符合人權規範等。

他說，期待在今年12月10日的世界人權日，正式提出「國家人權行動計畫」。

羅秉成說，過去兩次的兩公約國家報告是由總統府國家人權諮詢委員會提出，不過因為今年8月1日監察院將成立國家人權委員會，人權諮詢委員會階段性任務結束，因此由執行國家人權政策的行政院接棒，提出第三次報告。