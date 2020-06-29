未核定人權委員會經費員額 羅秉成：配合監委提名過程

監察院國家人權委員預計在8月1日開始運作。但監察院日前發出新聞稿指出，行政院尚未核定預算員額，導致監院無法進用人員，國家人權委員可能無法如期展開運作。行政院政委羅秉成表示，員額的核定與人事的安排等，應尊重首屆委員的意見，所以核定時程也略微配合監委提名過程。

針對國家人權委員會的籌備工作，監察院表示，已在今年2月7日去函行政院請增預算員額及所需經費，並指出，主計總處雖已於3月31日函復同意監察院動支第2預備金，但最重要的預算員額，監院雖多次與行政院人事行政總處協調，但行政院至今仍未核給任何員額，相關人事作業完全無法啟動。

監察院表示，由於國家人權委員會相關行政人員的進用，依法必須透過對外公告、面試、甄選等行政程序，需要一定作業時間，而依公務人員任用法規定，監察院長張博雅於卸任前1個月不能發布人事命令，行政院遲遲未核定預算員額，確實已經影響國家人權委員會人員配置規劃作業，可能會造成今年8月1日該會掛牌，卻無專職行政人員的窘境，對於該會業務的推動，將造成嚴重影響。

對此，羅秉成今出席「兩公約第三次國家報告發表記者會」表示，由於相關員額的核定、人事的安排等，應該要尊重首屆國家人權委員會委員的意見。

而監察院人事同意權目前仍在立法院審議，羅秉成坦言，核定時程確實略微配合提名的過程，不過他承諾相關核定時程不會影響到國家人權委員會的掛牌運作，行政院會支持，也會尊重國家人權委員會的運作，從各方面鼎力的協助。