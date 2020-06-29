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民眾黨、時力結盟 推陪審參審制並行

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
邱顯智（右2）強調，但民進黨版不只排除陪審制，還排除讓人民參與審判，變成要維持法官獨攬審判。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
邱顯智（右2）強調，但民進黨版不只排除陪審制，還排除讓人民參與審判，變成要維持法官獨攬審判。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

民進黨連在黨綱裡都曾寫下要推陪審制，如今執政了，要通過的法案竟然又排除陪審制？」陪審參審一併試行推動大聯盟29日質疑，為何民進黨政府不願意兩制併行？難道蔡英文政府不相信人民嗎？民眾黨團總召賴香伶、時力總召邱顯智都到場力挺，抗議民進黨企圖在臨時會強渡關山。

採陪審制避免冤獄

民間司改基金會董事長林永頌表示，參審制由3位法官與6位國民法官組成，但沒有法律背景的素人面對職業法官，法官有可能做出有罪推定，對國民法官造成不當影響，最終人民僅剩背書作用。陪審制的9位陪審員獨立在法官外，聽完所有證詞攻防後達成一致決，法官不能參與評議，比較可能避免冤獄。

林永頌強調，立法院4月27日審理參審制113條草案，其中30條、超過4分之1的條文遭到保留，4月29日審理時代力量提出的陪審制版本，129條草案超過3分之2被保留，包括民眾黨、國民黨等4個版本，都沒協商就想強行表決。聯盟將在臨時會期間靜坐在立法院門外，每日定時繞行，7月3日將舉行街頭模擬陪審法庭。

民眾時力聯手批判

「民進黨無視在野黨與民間的反對，想趁著立法院臨時會期間強渡關山。」賴香伶表示，希望陪審參審併行制能在司改會被理性討論，可惜民進黨總召柯建銘與司委會召委周春米聯手，讓行政院與司法院的會前版本先出了司委會，臨時會也只排入民進黨的會前版，「臨時會僅用舉手表決，能通過這麼重要的法案嗎？」

邱顯智強調，台灣司法有許多冤假錯案的問題，否則司改會當初不會獲得掌聲，人民參與審判是司改的核心，但民進黨版不只排除陪審制，還排除讓人民參與審判，變成要維持法官獨攬審判。台灣每年刑案20萬件，但人民參審的條件訂10年以上，這樣只剩下殺人罪，恐怕連500件都不到，這不是真正想讓人民一同參與審判的制度。

「2014年柯建銘也曾提出陪審團法草案，還曾公然說反對參審制。」台灣陪審團會創會理事長鄭文龍指出，民進黨在黨綱裡都曾寫下要推陪審制，今天執政了，要通過的法案竟然排除陪審制，這不就是沒有誠信的政黨嗎？全世界有52個國家採陪審制，日本採參審制判罪率比法官還高，「台灣為什麼不學好的制度？」

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