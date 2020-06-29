影／立院拒馬一度被拉下 民眾衝突中腳骨折

國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，抗議民眾合力一度將拒馬拉下欲衝進立法院，不過卻造成一名民眾在衝突中腳骨折；還有民眾帶著白色布手套成功爬上拒馬，但也未能闖進立院。

國民黨場內藍綠立委僵持，場外也有黨籍議員游淑慧、鍾沛君和前議員王正德在戰車上開講助陣，國民黨前副主席郝龍斌也前來聲援。中間一度四、五民眾手戴白手套爬上拒馬，但幾乎都被警方拉下，只有一名穿無袖的女子兩度成功走上拒馬，但也未能成功攻堅進入立院。