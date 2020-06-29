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持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

影／立院拒馬一度被拉下 民眾衝突中腳骨折

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影

國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，抗議民眾合力一度將拒馬拉下欲衝進立法院，不過卻造成一名民眾在衝突中腳骨折；還有民眾帶著白色布手套成功爬上拒馬，但也未能闖進立院。

國民黨場內藍綠立委僵持，場外也有黨籍議員游淑慧、鍾沛君和前議員王正德在戰車上開講助陣，國民黨前副主席郝龍斌也前來聲援。中間一度四、五民眾手戴白手套爬上拒馬，但幾乎都被警方拉下，只有一名穿無袖的女子兩度成功走上拒馬，但也未能成功攻堅進入立院。

民眾向立法院吶喊，「裡面不動、外面不動」，抗議民眾一度傳出警方拿刀嚇阻，後來經了解，是民眾要爬上拒馬，警方欲拿大剪剪斷拒馬鐵絲防止民眾爬上來，引發抗議民眾憤怒衝向拒馬，試圖把拒馬拉下來，但最後未成功。

國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
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國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，有民眾在推擠中腳骨折。記者劉宛琳／攝影

拒馬 立法院 國民黨

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