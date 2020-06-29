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陳時中下一步？ 侯友宜誠懇給建議：做自己

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，如果要給陳時中建議，人生沒有要做什麼，只要做自己。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜指出，如果要給陳時中建議，人生沒有要做什麼，只要做自己。記者王敏旭／攝影

衛福部長陳時中拚防疫獲得高民調，新北市議員張維倩說，陳時中從原本不願參與政治，到後來鬆口說選舉是以後的事，沒辦法說得準，但民調是否支持陳參選卻呈現55波。新北市長侯友宜說，參選是每個人的權利，只鼓勵「做自己」。

侯友宜表示，陳時中防疫用心盡力，讓大家守住防疫防線，防疫成功必須上下一條心，難免過程中有不一樣看法，但互相尊重。

侯友宜說，參選是每個人的權利，陳時中現在參選總統也不為過，要不要參選是陳選擇，選總統、市長或是不選，都可以，都要尊重。選舉不是誰勸進有用，是看個人意願。

侯友宜指出，如果要給陳時中建議，那就是做自己，不論是繼續從事專業工作，或是選總統、選市長，甚至回家看老婆小孩也是開心的事情，人生沒有要做什麼，只要做自己。

陳時中 侯友宜

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