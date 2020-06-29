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水利會改制 民進黨沒收農民自治權 林濁水：不可思議

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

立法院今天召開臨時會，將強制通過「農田水利法」，作為農田水利會改制為公務機關的基本法。並趕著要在10月1日正式掛牌。水利會改為公務機關，藍綠都反彈，多民民進黨大老到現場聲援，認為農田水利會改為公務機關，是政府奪財集權之舉，連日據時代都必須賦予農民自治的權利，卻被標榜民主進步的民進黨沒收，不可思議。

立院臨時會開議，處理水利會改制是臨時會要處理的爭議法案之一，愛鄉文教基金會及桃園農田水利會今天舉行水利會改制對農業衝擊及法治爭議座談會，接下來會提出大法官釋憲；民進黨大老包括前台南縣長蘇煥智、前中常委黃金春、前立法委員林濁水，以及多名水利會委員、自救會長到場支持。

前立法委員林濁水表示，連日本殖民政府都不得不賦予台灣農民的自治權，被標榜民住進步的民進黨加以沒收，是不可思議的事情，也不能交代，政府沒收的理由有社會變遷，經濟環境改變沒錯，但經濟氣候變遷，要有國家對水資源的整體規劃，但由上而下的總體規劃，以及由下而上的農民自制，應該取得平衡，不能加以沒收，農民要怎麼使用水最有利，絕對是他們最知道的。

林濁水說，在政府沒收水利會列舉出來的理由中，說水利會會會長直選會滋生派系，他認為台灣整個政治的發展歷程，這20年來地方派系一路式微，水利會民進黨現在沒有取得優勢是事實，但沒有妨礙民進黨把地方派系掃蕩，這在總人口比例這麼低，民進黨還嚇得要死，這很奇怪，這是開天闢地的民進黨嗎？明明地方派系政黨都在弱化，還說水利會直選會滋生派系，中央權力機構活在外太空，台灣怎麼辦，這很可惡。

民進黨前中常委、反消滅水利會自救會總會長黃金春表示，水利會改制違憲違法，開民主的倒車，民進黨走這條路，法律面很清楚，強行改制，這是犧牲農民的權利，主要的目的在奪財集權，他最擔心的是，此舉未來會癱瘓台灣農業灌溉系統，農委會該如何負責。

黃金春表示，農委會說未來可以擴大灌區，這是虛構的議題，主管機關農委會連現有的17個水利會任務與應該做的，以及現有的設備與水源都不清楚，現有灌溉是糧食生產區的31萬公頃，擴大灌區，是政府要去做的灌溉設備，若要給水利會管理也是要出錢；農委會政策是自己打自己的臉，這是虛構，欺騙台灣百姓，他說，失去農民就要失去政權，現在的民進黨，改制就是農民永遠的敵人，把農民最依賴的兩組織(農會與水利會)改制收為官派，他永遠與之為敵，永遠要反對。

台南前縣長蘇煥智表示，水利會改制立法的核心本旨都沒有說出來，這有沒有嚴重？他說，自救會會針對農田水利會自治通則第40條提出大法官釋憲，會請立法院立委連署超過38席，向大法官提出申請；若農田水利法通過後，也會提出釋憲。這兩部分都在進行準備中，另外，若法案通過後，也要採取行政停止執行訴訟，要把所有財產由國家承受，沒有經過徵收程序是嚴重違憲，過戶後就不能回復，因此提出訴訟。

農委會農水處長謝勝信表示，從民國80年開始，水利會會費就開始由政府補貼，這幾次水利會選舉，投票率都不達三成，農民參與的比例已經越來越低；毀利會改為官派後，未來也有諮議委員，也同樣能反映農民的心聲，水利會的小組長還是維持運作，工作站也會遴選熱心有活力的人，繼續提供農民服務。

民進黨 農民 農委會

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