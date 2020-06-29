爭取韓國瑜當新北顧問 綠議員讚「優秀人才」

高雄前市長韓國瑜遭罷免後動向未定，新北市議員張維倩今在議會指出，韓國瑜也擔任過台北縣議員、立委、中和市副市長，相對熟悉新北，是否有機會擔任新北顧問，畢竟是新北培養出的優秀人才。新北市長侯友宜說，必須當事人要有意願。

張維倩表示，韓國瑜對地方相對熟悉，一定要留在新北，韓可能不好意思開口，只有市長能夠開口。侯友宜則說，新北人才濟濟，還有很多人才。

另外，新北果菜公司董事長日前由三重前區長劉來通接任，張維倩說，怎麼沒有借重高雄前市長韓國瑜的專業來擔任董事長？新北市長侯友宜說，替韓國瑜向大家說感謝，董事長一職在韓還未離開市長職務時，內部已開過會有方向。

張維倩指出，新北是否有詢問過韓國瑜擔任新北果菜公司董事長，但後來侯市長有說韓國瑜心情需要沈澱，最後仍不是韓擔任董事長，是由劉來通接任，怎麼這麼可惜，沒有借重韓的專業，畢竟曾擔任過台北果菜公司的要職。

侯友宜表示，感謝大家都希望韓國瑜有很好的未來，果菜公司董事長職位，早在韓國瑜還沒離開之前，新北內部已經開會有方向，且韓也說過希望好好沈澱休息，基於這些理由，才由劉來通擔任董事長。