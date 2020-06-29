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被綠批昔親密互動今批陳菊 李眉蓁還擊：以私害公

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁臉書發文批監察院長提名人、高雄市前市長陳菊「3分治理市政、7分培養派系」。本報資料照片
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁臉書發文批監察院長提名人、高雄市前市長陳菊「3分治理市政、7分培養派系」。本報資料照片

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁臉書發文批監察院長提名人、高雄市前市長陳菊「3分治理市政、7分培養派系」。民進黨高雄市議員林智鴻昨深夜臉書發文反批李眉蓁也曾接受陳菊祝福、照顧，「政治不該超過人性」。李眉蓁競選發言人呂謦煒今表示，呼籲民進黨不要以私害公，把人性當成派系分贓的藉口。

林智鴻昨深夜在臉書發文指出，5年前，李眉蓁家有喜事，陳菊還前往祝福，同時表達對李父的感謝，李也開心跟陳菊合照，陳菊對後輩提攜不分黨派，相信李家也都曾經受過她的照顧。

林智鴻說，李眉蓁說「陳菊3分治理市政，7分培養派系」，對陳菊批評的一無是處，「我認為已經超過了人性，當年的開心合照，親切互動都化為雲煙了嗎？」並指李眉蓁欠陳菊一個道歉。

高雄市長補選，民進黨陳其邁、民眾黨吳益政已公布競選團隊人事，獨剩李眉蓁尚未公布。但昨李已先證實呂謦煒將擔任發言人一職，呂謦煒今也首度以李眉蓁競選發言人身分，替李眉蓁回應林智鴻批評。

呂謦煒今回應表示，李眉蓁針對陳菊的批評，對事不對人，著重在她政績拙劣，其團隊更有多次遭到監察院彈劾、糾正、調查的紀錄，可說是高雄市長的「紀錄保持人」，是否有擔任監察院長的高度，人民自有公斷。

呂謦煒反批，林智鴻試圖以私害公，將與陳菊合照當成不能批評她的藉口，「照這個邏輯，我國中拿市長獎也跟陳菊合照過，是否就要對陳菊感恩戴德而不能批評陳菊？」這對民主政治與言論自由的發展都將產生惡劣影響。

呂謦煒指，若民進黨放任這種以私害公的作為，將高雄乃至於監察院長之位成為派系分贓的玩物，又不准別人批評，台灣政治將淪為無是非的派系化政治，沒有「做人的道理」，只剩豢養侍從關係。

陳菊 李眉蓁 高雄市

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