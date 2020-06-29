藍營高市議員批陳菊 「三分治理市政七分培養派系」

藍營立委昨天下午起發動佔領立法院行動，不認同陳菊擔任監察院長。國民黨高雄市議會黨團今天表達聲援，並提出陳菊操守有爭議、政績不佳，恐將監察院變成派系打手三大質疑。高市議員黃紹庭說，前監察院長張博雅、王建煊都是離開行政單位很久，沒有案件爭議後才擔任監察院長，陳菊甫離開總統府祕書長職務，以後如何處理高市府調查案與私菸案。

國民黨徵召參選高雄市長的議員李眉蓁則指出，陳菊沒有做好坐滿就離開，市長任內「三分治理市政、七分培養派系」，她所培養的子弟兵現在都跳出來幫她護航，國民黨雖然變成弱勢在野黨，但不會放棄堅持理想。

民進黨團回應，李眉蓁已有3任市議員資歷，對高雄市政理應有一定程度的瞭解，起手式竟然是爭取2030亞運賽事在高雄舉辦，卻渾然不知報名早在4月已截止。韓國瑜競選市長的吹牛皮政見在當選後才一一被戳破，李眉蓁竟然一開口就被打臉。

民進黨團也說，李眉蓁不提目前 2411 億數字是繼承高雄縣市歷屆債務而來，一再提「高雄負債 3 千億」，卻不提韓國瑜市長今年留下的最新債務是3330億，呼籲國民黨團，市長競選要在政見議題上做良性競爭，編造謊言抹黑對手最終會反彈到自己身上。

國民黨團總召曾俊傑指出，高雄是陳菊統治的受害者，高雄市民感受深刻，所以反對陳菊當監察院長有三大理由，操守有爭議、政績不佳，且會將監察院變成派系打手。

陳麗娜指出，陳菊執政12年，高雄市有「素珠（售租）城市」之稱，人口數從全台第二高退居第三，留下3千萬負債、5千個天坑後走人，陳政績差，如何讓監察院去調查各級政府財政控管能力，此外，陳菊培養眾多子弟兵，這些人都成為派系領頭羊。

黃紹庭說，監察院是獨立機關，要超越黨派，過去國民黨執政時代，張博雅與王建煊都是在行政部門離職十幾年，沒有任何案件在監察院被調查或彈劾才被推舉為監察院長；陳菊剛卸任總統府秘書長，若當上監察院長，如何面對幾十個高市長任內的調查案與彈劾案，以及她擔任祕書長任內的私菸案，請問陳菊會迴避嗎？若不迴避，如何讓監察院執行獨立調查權。