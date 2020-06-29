快訊

《阿基拉》經典意義：日漫分「大友克洋以前・以後」？

MLB／4台將上榜球隊復賽60人名單 江少慶被點名受關注

拿下過半執評委 縣議員林參天稱「不讓劉櫂豪好呷穿」

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
民進黨台東縣黨部昨天改選執委、評委，前黨主委李翠峯當選評委召集人。記者羅紹平／翻攝
民進黨台東縣黨部昨天改選執委、評委，前黨主委李翠峯當選評委召集人。記者羅紹平／翻攝

民進黨台東縣黨部昨天進行黨部執行委員、評議委員選舉，屬一邊一國行動聯盟成員的無黨籍台東縣議員林參天今坦言，「這是黨部主委選舉的延長賽，小弟就是藏鏡人，拿下過半執委、評委，就是要劉櫂豪嘸好呷穿。」但他也說，「 劉好的政策，該支持還是會支持。」

現任黨部執行長簡維國上午回應說，這次黨部執、評委已順利產生，對於誰是誰的人，不重要，重要的是如何共同協助主委劉櫂豪一起推動地方黨務革新，塑造新的形象，來爭取更多台東縣民認同民進黨。

民進黨台東縣黨部昨天在新任主委劉櫂豪主持下，召開第17屆第1次縣黨代表大會，選出10名執委及7名評委，應出席47位黨代表共出席46位，僅蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧因交通問題無法趕到台東。

林參天表示：「執委及評委選舉，我就是幕後藏鏡人，小弟自己操刀，執委、評委都成功過半數；10席執委中，我拿下6席，評委7席我拿下4席，我太太李翠峯還當選評議委員召集人。」

林參天曾是民進黨在台東唯一縣議員，2014年因民進黨提名現任行政院東部辦公室執行長洪宗楷，林參天執意參選，當年林、洪都當選，但林參天仍因違紀參選遭開除黨籍。此後，林參天輔佐妻子李翠峯搶下兩屆縣黨部主委一職。

民進黨今年5月24日進行黨部主委改選，已連任兩屆的李翠峯不能再選，林參天推長女林俐與立委劉櫂豪競選黨部主委失利。

民進黨台東縣黨部昨天在新任主委劉櫂豪主持下，召開第17屆第1次縣黨代表大會，選出10名執委及7名評委。記者羅紹平／翻攝
民進黨台東縣黨部昨天在新任主委劉櫂豪主持下，召開第17屆第1次縣黨代表大會，選出10名執委及7名評委。記者羅紹平／翻攝
民進黨台東縣黨部昨天改選執委、評委，縣議員林參天自承是幕後「藏鏡人」。本報資料照片
民進黨台東縣黨部昨天改選執委、評委，縣議員林參天自承是幕後「藏鏡人」。本報資料照片

民進黨 台東 劉櫂豪

延伸閱讀

承載90年記憶 台東新港教會修繕動工

民進黨台東縣黨部人事年輕化 劉櫂豪：簡維國任執行長

黃健庭獲蔡提名任監院副院長？藍：劍指台東縣長

台北往台東航班端午加開4架次 7月起每週再加6架次

相關新聞

揮別高雄 李四川回歸本業當通勤上班族

擁有高人氣的高雄市前副市長李四川下一步到哪？李四川說，他不會投入公務，也不從事政治，將回歸本業做工，預定7月初開始到民間...

拿下過半執評委 縣議員林參天稱「不讓劉櫂豪好呷穿」

民進黨台東縣黨部昨天進行黨部執行委員、評議委員選舉，屬一邊一國行動聯盟成員的無黨籍台東縣議員林參天今坦言，「這是黨部主委...

ECFA十周年 馬英九向小英喊話：九二共識利台何妨髮夾彎

今天是「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）簽訂10周年，前總統馬英九再度提及九二共識、一中各表。他在臉書表示，台灣能跟大...

罷捷連署累計2萬5千份 預計7月中旬提案

罷免時代力量高雄市議員黃捷的行動如火如荼進行中，罷捷總部表示，目前以每2天增長1千份速度成長，已累計約2萬5千份，預計7...

柯建銘：民團拼湊版本會變災難

為配合蔡總統宣示，立法院民進黨團預計在臨時會處理「國民法官」立法，不過與民間團體六度協商破局。知情人士指出，政策已定，蔡...

立院臨會強審參審法 司改團體今立院抗議

立法院擬召開臨時會，計畫處理「國民參與刑事審判法」草案，然而司法院版本捨棄陪審制，採參審制，引發民間司改團體反彈。民團今...

民進黨新北執評委 改選平和落幕

民進黨新北市黨部昨執評委改選，由於直轄市並未有市議員、市長提名權，加上各派系事前也談妥，最後宛如同額競選，新北黨部主委何...

【817萬票危機3】監院提名變綠的報恩 真能六親斷故交絕？

2014年6月，馬英九總統向立法院提出第五屆監委提名名單。民進黨抨擊，這是史上最爛名單，全都是泛藍甚至「馬隊友」的酬庸。在民進黨立委議事杯葛下，同意權投票一直到7月29日才進行。包含正副院長共29位監委提名人，11人被刷下。

屈原非中國人扯到羅馬凱撒大帝 網友KUSO扯衛浴設備

「屈原是楚國人，不是中國人+1」、「義大利有整天說凱撒是義大利人嗎...」，高雄市民進黨籍議員高閔琳在臉書說「屈原是楚國...

不帶出來就有事？ 陳佩琪駁「心虛說」又寫臉書了

台灣是否該「普篩」引發論戰。台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書評論普篩「逆時中」，引發網友砲轟，陳佩琪今天忍不住又寫臉書...

陸官媒批台「倚美謀獨」王定宇：中共超愛發明新名詞

中共解放軍軍機近期多次侵入台灣西南空域， 大陸官媒昨天發表評論，指稱解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，「倚美謀獨」只有死路一...

新北綠執評委改選平和 何博文：我是跨越派系主委

民進黨新北市黨部今舉行執評委改選，由於直轄市並未有市議員、市長提名權，再加上各派系事前也談妥，最後宛如同額競選，新北黨部...

熱門新聞

稱屈原是楚國人不是中國人 高閔琳、王浩宇遭網友出征

影／突襲占領議場！國民黨團：不撤換陳菊 絕不退出議場

「美軍在台灣」聯訓實況首曝光 國防部罕見表尊重

一個營就能出去戰鬥 漢光36號最大亮點曝光

揮別高雄 李四川回歸本業當通勤上班族

國民黨強力杯葛監院人事 陳菊：面對惡意抹黑不會退縮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。