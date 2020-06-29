拿下過半執評委 縣議員林參天稱「不讓劉櫂豪好呷穿」

民進黨台東縣黨部昨天進行黨部執行委員、評議委員選舉，屬一邊一國行動聯盟成員的無黨籍台東縣議員林參天今坦言，「這是黨部主委選舉的延長賽，小弟就是藏鏡人，拿下過半執委、評委，就是要劉櫂豪嘸好呷穿。」但他也說，「 劉好的政策，該支持還是會支持。」

現任黨部執行長簡維國上午回應說，這次黨部執、評委已順利產生，對於誰是誰的人，不重要，重要的是如何共同協助主委劉櫂豪一起推動地方黨務革新，塑造新的形象，來爭取更多台東縣民認同民進黨。

民進黨台東縣黨部昨天在新任主委劉櫂豪主持下，召開第17屆第1次縣黨代表大會，選出10名執委及7名評委，應出席47位黨代表共出席46位，僅蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧因交通問題無法趕到台東。

林參天表示：「執委及評委選舉，我就是幕後藏鏡人，小弟自己操刀，執委、評委都成功過半數；10席執委中，我拿下6席，評委7席我拿下4席，我太太李翠峯還當選評議委員召集人。」

林參天曾是民進黨在台東唯一縣議員，2014年因民進黨提名現任行政院東部辦公室執行長洪宗楷，林參天執意參選，當年林、洪都當選，但林參天仍因違紀參選遭開除黨籍。此後，林參天輔佐妻子李翠峯搶下兩屆縣黨部主委一職。