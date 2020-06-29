柯建銘一早協調未果 林為洲：抗爭有打算超過3天3夜

立法院預計今上午舉行談話會，討論是否舉行臨時會，不過國民黨團昨闖入議場，占領主席台，要求退回監察院人事案。民進黨團柯建銘於上午6點15分進入議場與國民黨團協調，不過國民黨團總召林為洲表示，目前仍處於僵局，參加朝野協商的意願不大，也有打算抗爭超過3天3夜。

林為洲說，雙方有稍微討論一下，但執政黨的態度不變，要過的案子都要過，也不允許在野黨所提的議案加入臨時會討論，包括港澳條例、陪審制度，以及釣魚台決議案等，都沒有要開放討論的意思。

林為洲說，目前仍屬僵局，上午參加朝野協商的意義不大，不過出席與否還要等黨團內部召開臨時黨團大會決定。針對抗爭是否設定時程，林為洲說，目前沒有設限，有超過3天3夜的打算。

民進黨立委日前提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，除了處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院、監察院三項人事同意權案，還有農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算須立法院同意案；華航、護照正名公決案也預計在臨時會中處理。

立法院長游錫堃上周主持朝野黨團協商，是否同意民進黨提案，舉行臨時會，但朝野之間未能達成共識。院長游錫堃預計今上午8點30分再度召開朝野協商，並於上午10點30分舉行全院委員談話會。

但國民黨立委昨破壞議場大門，闖入議場內，占領主席台，不同意前總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，要求退回監察院人事案同意權案。

歷經一夜之後，柯建銘今上午進入議場與國民黨團溝通。林為洲表示，仍由兩黨團幹部進行對話，國民黨主席江啟臣未加入討論。