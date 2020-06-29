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揮別高雄 李四川.回歸本業當通勤上班族

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府前副市長李四川卸任前夕打包辦公室的情景。本報資料照片
高雄市政府前副市長李四川卸任前夕打包辦公室的情景。本報資料照片

擁有高人氣的高雄市前副市長李四川下一步到哪？李四川說，他不會投入公務，也不從事政治，將回歸本業做工，預定7月初開始到民間公司上班，繼續奉獻專長與熱情。

國民黨高雄市長補選一役，參選人李眉蓁近日將公布競選團隊幹部，許多人關注，前副市長李四川是否進到李眉蓁團隊挑起輔選重責。

李四川說，他卸下公職後成為一般百姓，回到新北市居住，心境調適得很快，考量仍有房貸要扛，也還有工作熱情，思考後，決定回歸老本行，到民間企業服務，「成為搭捷運通勤的上班族」。

究竟是哪一家民間公司？李四川說，他是學電機相關，將回歸本業，會從事與電機相關的產業。

是否參與高雄市長補選事務，李四川說，身為黨員，若黨的參選人有需要，他義不容辭，仍會寄予祝福與關心，但不會挑大梁成為輔選幹部。

今年6月11日下午，在市府鳳山行政中心「真愛高雄 珍重再見」告別音樂會上，李四川感性轉達妻子說的話，「感謝高雄市民，還給她一個先生，你們不要，她要」，一語道盡家人對他的不捨。李四川說，卸任後這段時間，他讓自己身心沉澱，也有更多時間陪妻子等家人，享受天倫是一種幸福。

擁有高人氣的高雄市前副市長李四川下一步到哪？李四川透露，他不會投入公務，也不從事政治，將回歸本業做工，7月初開始到民間公司上班。本報資料照片
擁有高人氣的高雄市前副市長李四川下一步到哪？李四川透露，他不會投入公務，也不從事政治，將回歸本業做工，7月初開始到民間公司上班。本報資料照片
是否參與高雄市長補選事務，前高雄市副市長李四川（右）說，身為黨員，若黨的參選人有需要，他義不容辭，仍會寄予祝福與關心，但不會挑大梁成為輔選幹部。本報資料照片
是否參與高雄市長補選事務，前高雄市副市長李四川（右）說，身為黨員，若黨的參選人有需要，他義不容辭，仍會寄予祝福與關心，但不會挑大梁成為輔選幹部。本報資料照片
高雄市政府前副市長李四川卸任前夕打包辦公室的情景。本報資料照片
高雄市政府前副市長李四川卸任前夕打包辦公室的情景。本報資料照片
擁有高人氣的高雄市前副市長李四川下一步到哪？李四川透露，他不會投入公務，也不從事政治，將回歸本業做工，7月初開始到民間公司上班。本報資料照片
擁有高人氣的高雄市前副市長李四川下一步到哪？李四川透露，他不會投入公務，也不從事政治，將回歸本業做工，7月初開始到民間公司上班。本報資料照片

李四川 高雄市

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