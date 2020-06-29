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罷捷連署累計2萬5千份 預計7月中旬提案
罷免時代力量高雄市議員黃捷的行動如火如荼進行中，罷捷總部表示，目前以每2天增長1千份速度成長，已累計約2萬5千份，預計7月中旬達到4萬份，就會向中選會提案。
黃捷所屬鳳山區市議員選區，選舉人數29萬4083人，根據選罷法規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。
第一階段提議書約要2940多份，第二階段連署書約要2萬9千多份，第三階段是罷免投票，同意罷免票數要多於不同意罷免票，超過選區25%同意票數，達標門檻是7萬3520票以上。
罷捷行動發起人之一王姓男子說，目前除總部外，另有6處攤位供連署，包括傳統市場、黃昏市場、店家門口等，也有20多位志工負責後續文書處理等，有信心走向罷免第三階段。
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