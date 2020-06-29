林為洲：如果陳菊是擔任行政院長 國民黨不會抗爭

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
監察院長提名人陳菊。本報資料照片
監察院長提名人陳菊。本報資料照片

國民黨立院黨團反對幫監委名單背書，昨天無預警占領議場。國民黨團總召林為洲凌晨在臉書表示，今天如果被提名監察院長的總統府前秘書長陳菊是擔任行政院長，國民黨會抗爭嗎？答案是不會。

林為洲說，蘇貞昌擔任行政院長，大家也只是酸一下「選輸做更大」，如此而已。但監察院除了是憲政獨立機關，憲法明文規定，委員需「超出黨派，依法行使職權」，而且監察院也是準司法機關，可以類似檢察官，調查、赳正、彈劾公務人員，並移送公務員法院接受審判。

林為洲指出，行政官員直接轉任監察委員，會面臨一個困境，她之前本人或其主管的單位、下屬，被正在調查、赳彈的案子，要如何面對處理？高雄市的慶富案、氣爆案，總統府的私菸案，將來在監院，陳菊要如何面對處理？

林為洲說，至於這次提名之後，才宣稱退出政黨的大部分被提名人，「超出黨派」可能嗎？唉。

林為洲 監察院 國民黨

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