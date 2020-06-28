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不帶出來就有事？ 陳佩琪駁「心虛說」又寫臉書了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
陳佩琪今天忍不住又寫臉書。陳佩琪說，她不知道自己心虛什麼？自己臉書文章修改幾遍也會被質疑？圖／擷取自陳佩琪臉書
陳佩琪今天忍不住又寫臉書。陳佩琪說，她不知道自己心虛什麼？自己臉書文章修改幾遍也會被質疑？圖／擷取自陳佩琪臉書

台灣是否該「普篩」引發論戰。台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書評論普篩「逆時中」，引發網友砲轟，陳佩琪今天忍不住又寫臉書。陳佩琪說，敢寫就當有勇氣接受批評，但批評她的內容多是 「先抓你們兩夫妻篩」，甚至質疑她是否瘋了？陳佩琪說，她不知道自己心虛什麼？自己臉書文章修改幾遍也會被質疑？

儘管陳佩琪日前臉書發文後不久就將內容刪除，柯文哲受訪時也提到「要常常帶她 (陳佩琪)出來，不帶出來就有事」，不過陳佩琪今天再度忍不著貼文，陳佩琪說，她最近針對普篩、八大行業解封、 武漢返台條件、 小明、及世衛電郵解讀等發表看法，本以為自己是醫生，提出普篩這種純醫療問題，應可得到更多理性討論，但結果似乎不是這樣。

陳佩琪說，走進診間的小兒科病患8成以上都和感染有關，她雖不曾修習公衛專門或得到公衛文憑， 但憑藉基層醫生30年的經驗，疫情來時也可說上兩句， 但貼文出來後，看似惡評擋不住， 最後乾脆把有關普篩那段全刪了。

陳佩琪說，後疫情時代，若執行普篩拿得出社區數字，可讓台灣早點被國外解封，相信每個人都樂見。她前天那段文字並未對指揮中心的普篩方式和對象提出看法，只是提出一些不應為了檢驗有偽陽性和偽陰性而不做，畢竟國際上解封是講求數字。

陳佩琪說，她提出的普篩，當然不是全台灣2300萬人抓來篩一遍，也不是說篩完就不用隔離，而是拿特定條件、特定族群來當對象，像入國門、出國門、 醫護或特定機構、社區，若數字很OK，當然可據此向國際要求解封。

陳佩琪說，臉書是表達自己意見平台，她沒佔到公用媒體的第四權管道，看著最可被拿來理性討論的醫療問題，卻被這麼多人用這種方式回應，心裡當然不好受。

陳佩琪說，她在此澄清自己過去講過的信念，並會信守承諾，往後不會再對防疫發表意見。最近大家應可感受到防疫是條漫漫長路，由衷希望我們能走的平穩。

陳佩琪也附註提到，雖然很多人公開質疑她精神狀態有問題， 會留言問陳佩琪是否瘋了， 但感謝有些媒體人很有勇氣，還敢邀她上節目！

陳佩琪 柯文哲

延伸閱讀

影／陳佩琪再發文逆時中 柯P：你看，不帶出來就有事

臉書評普篩又刪除 陳佩琪：以後不再對疫情發言

趁先生不在寫出來 陳佩琪：不普篩沒人質疑指揮官？

影／柯文哲牽陳佩琪走鐵軌 牽手曬恩愛

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