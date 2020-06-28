快訊

共機又來！日本發布行蹤 兩架轟六飛抵台灣東部外海空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官媒批台「倚美謀獨」王定宇：中共超愛發明新名詞

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民進黨立委王定宇。記者修瑞瑩／攝影
民進黨立委王定宇。記者修瑞瑩／攝影

中共解放軍軍機近期多次侵入台灣西南空域， 大陸官媒昨天發表評論，指稱解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，「倚美謀獨」只有死路一條，民進黨立委王定宇對此則表示，中共很會發明新明詞，「以疫謀獨」後又有「倚美謀獨」，但這些都是台灣的本事，台灣的未來由台灣人決定，輪不到中共說三道四。

共機從本月9日以來，已經8次侵入台灣西南空域，警告的意味濃厚，大陸官媒中央廣播電視總台中華之聲「海峽時評」27日刊出評論，指出解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，倚美謀獨是死路一條，台獨勢力如果膽敢玩火，必定淪為炮灰、徹底毀滅！

王定宇表示，不管是以疫謀獨還是倚美謀獨，台灣人想告訴中共的是台灣是民主國家，台灣的命運由台灣人民自己決定，輪不到中共說三道四。

他表示，中共用戰機武力威脅台灣，中共在國際舞台上打壓台灣的時候，只是把台灣的友誼越推越遠，毫無幫助，而台灣能以疫謀獨或倚美謀獨是台灣的本事，台灣的防疫受世界肯定，是許多台灣醫療人員、公務人員付出的努力。

而國際社會包含美國，在這3、4年與台灣的外交關係升溫到史上最高的時候，也是有許多外交人員、台僑及人民的付出，背後是有一件事情，就是台灣是我們的家園，台灣是我們的國家，我們希望他強大，我們要保護它。

王定宇表示，中共發明這些名詞，除了顯示中共是麻煩製造者本性以外，對於兩岸的和平穩定是毫無幫助的。

中共 解放軍 台獨 王定宇

延伸閱讀

海派崛起 拚民進黨內第4大勢力打破派系平衡

立委助理涉共諜案 王定宇：除惡務盡！全挖出來嚴懲

批王定宇是洩密的蓄意慣犯 藍委籲游錫堃出面

王定宇遭控洩密喊告 藍酸：恬不知恥喪失保密能力

相關新聞

陸官媒批台「倚美謀獨」王定宇：中共超愛發明新名詞

中共解放軍軍機近期多次侵入台灣西南空域， 大陸官媒昨天發表評論，指稱解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，「倚美謀獨」只有死路一...

新北綠執評委改選平和 何博文：我是跨越派系主委

民進黨新北市黨部今舉行執評委改選，由於直轄市並未有市議員、市長提名權，再加上各派系事前也談妥，最後宛如同額競選，新北黨部...

【每周精摘】波頓戳破川普對中鷹派假象 蔡政府還要視而不見？

美國白宮前國安顧問波頓（John Bolton）新書23日上市，道出波頓對總統川普的近身觀察，也可感受到這位對中鷹派不滿川普政府的對中政策；在波頓眼裡，川普雖知中國大陸對美構成威脅，卻以美中貿易協議對其連任有利，以及維持川習情誼為主要考量，因而輕視台灣、香港、新疆、人權等問題。

「我也曾選輸過」蔡英文挺陳其邁 強調失敗並不可恥

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨徵召的行政院前副院長陳其邁誓言從跌到的地方再爬起來。蔡英文總統今天分享陳其邁臉書貼...

【即時短評】監委提名之火延燒 蔡英文能定於一尊?

下屆監察委員提名因副院長人選引發不小風波，相較過去，此次果斷暫緩提名記者會，不另提新人選，免於再次造成非議，危機處理得宜...

影／「屈原不是中國人」 高閔琳勸韓粉和中國網軍要多讀書

民進黨高雄市議員高閔琳在臉書發表「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨分子」等言論，引發熱議。高今天回應說，文化、歷史、民...

詹江村槓韓粉 蔡正元諷：看清局勢國民黨連米粉都買不起

國民黨桃園市議員詹江村（村長）過去力挺高雄市前市長韓國瑜，不過他近日與韓粉鬧翻，在臉書表示寧可落選或是退休，也不要韓粉的...

黨公職搶進社群戰場 民進黨開工作坊練基本功

為了增進與支持者的互動，政治人物紛紛搶進網路社群平台。民進黨網路社群中心主任廖泰翔說，7月份將開網路社群工作坊，找來業界...

屈原是楚獨份子？蔡正元諷高閔琳別用昆蟲史解讀人歷史

民進黨高雄市議員高閔琳在臉書指出「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子」引發爭議。前立委蔡正元在臉書發表「台獨份子的歷...

影／游錫堃：下會期成立修憲委員會 討論廢除考、監院

立法院長游錫堃上午應邀前往國父紀念館參觀中華書道學會的「庚子年會員展」，游錫堃參觀前受訪表示，立法院將於下會期成立「修憲...

綠擬臨時會處理農田水利法 藍要求延後上路

農田水利會10月1日改制公務機關，民進黨立法院黨團規畫臨時會處理農田水利法草案；但國民黨團認為，因為法案涉及人民團體財產...

稱屈原是楚國人不是中國人 高閔琳、王浩宇遭網友出征

民進黨高雄市議員高閔琳擁有台灣大學國發所碩士學位，前天她在臉書粉絲專頁發表「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子」的言...

熱門新聞

稱屈原是楚國人不是中國人 高閔琳、王浩宇遭網友出征

台灣想外銷軍備？中科院真誠的科學家告訴你卡在哪關

歐盟邊境開放沒台灣 游淑慧譏：民進黨定說老共害誒

中科院研發新型自殺無人機 專家介紹我欲模仿戰友系統

總統府組廢考監平台 林為洲：蔡政府要讓陳菊情何以堪

屈原是楚獨份子？蔡正元諷高閔琳別用昆蟲史解讀人歷史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。