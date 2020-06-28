陸官媒批台「倚美謀獨」王定宇：中共超愛發明新名詞

中共解放軍軍機近期多次侵入台灣西南空域， 大陸官媒昨天發表評論，指稱解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，「倚美謀獨」只有死路一條，民進黨立委王定宇對此則表示，中共很會發明新明詞，「以疫謀獨」後又有「倚美謀獨」，但這些都是台灣的本事，台灣的未來由台灣人決定，輪不到中共說三道四。

共機從本月9日以來，已經8次侵入台灣西南空域，警告的意味濃厚，大陸官媒中央廣播電視總台中華之聲「海峽時評」27日刊出評論，指出解放軍此舉是警告台獨分裂勢力，倚美謀獨是死路一條，台獨勢力如果膽敢玩火，必定淪為炮灰、徹底毀滅！

王定宇表示，不管是以疫謀獨還是倚美謀獨，台灣人想告訴中共的是台灣是民主國家，台灣的命運由台灣人民自己決定，輪不到中共說三道四。

他表示，中共用戰機武力威脅台灣，中共在國際舞台上打壓台灣的時候，只是把台灣的友誼越推越遠，毫無幫助，而台灣能以疫謀獨或倚美謀獨是台灣的本事，台灣的防疫受世界肯定，是許多台灣醫療人員、公務人員付出的努力。

而國際社會包含美國，在這3、4年與台灣的外交關係升溫到史上最高的時候，也是有許多外交人員、台僑及人民的付出，背後是有一件事情，就是台灣是我們的家園，台灣是我們的國家，我們希望他強大，我們要保護它。

王定宇表示，中共發明這些名詞，除了顯示中共是麻煩製造者本性以外，對於兩岸的和平穩定是毫無幫助的。