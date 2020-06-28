新北綠執評委改選平和 何博文：我是跨越派系主委

民進黨新北市黨部今舉行執評委改選，由於直轄市並未有市議員、市長提名權，再加上各派系事前也談妥，最後宛如同額競選，新北黨部主委何博文說，他是「跨越派系的主委」，也感謝地方仕紳、黨內大老尊重，最後耐心溝通與協調，才有辦法整合出這樣的成績。

新北市黨部第六屆執行委員應選16席共有17人登記參選，蘇新派共有8人，泛英派則有9人，最後屬於新潮流的執委候選人陳惠民選擇禮讓，也讓執行委員同額競選；評議委員應選9席共10人登記參選，評委候選人許昭興同樣也選擇禮讓。

新北相較於台北更為平和，何博文說，新北執委跟評委是依照大家原先協調好的共識產生人選，黨的力量整合未來才能充分發揮在選舉的戰力，希望黨在選戰打勝仗的想法下，最出最好整合，不要侷限在派系的思考。

何博文表示，民進黨在新北市仍為在野黨，相信這樣的起手式，在第一步展現出團結的氣氛，這樣整合的能量一步一步的累積，不管未來對於議員、立委、市長任何的輔選，都會更加有信心。

另外新任評議委員也推舉陳建智擔任召集人，陳建智說，再次擔任評委召集人，身負監督黨務的重責大任，會與所有評委一起全力以赴，讓黨務可以順暢運作。

至於未來任期內的規劃，何博文說，黨部會跟地方基層接觸、溝通，也會強化區主任功能，地方會舉辦各式親子、黨員聯誼活動，藉由與不同對象接觸，把社會各層面意見整合、吸納，未來會傳達到黨中央給予決策，才能更貼近民意。