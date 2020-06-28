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「我也曾選輸過」蔡英文挺陳其邁 強調失敗並不可恥

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
行政院前副院長陳其邁。圖／本報資料照片
行政院前副院長陳其邁。圖／本報資料照片

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨徵召的行政院前副院長陳其邁誓言從跌到的地方再爬起來。蔡英文總統今天分享陳其邁臉書貼文，邀請大家當陳其邁的後盾，她也說，「失敗並不可恥，失敗的經驗，反而是珍貴的教訓，讓我們可以找到盲點、做出改變。」

蔡總統表示，選舉有輸有贏，她也曾經選輸過，還輸了不只一次，「但我和我的團隊持續努力，反省、檢討、改進，重新站了起來。」

蔡總統說，「2018年的敗選，讓我們有很深的教訓。敗選後，我們深知必須回到基層，聆聽大家的聲音。那時我和陳其邁及高雄的立委們回到了高雄寶珠溝，和在地的鄉親、幹部們面對面座談，大家激烈發言，意見紛陳。但讓我最感動的是，大家有一個共同的目標，就是下一次要贏回來。」

蔡總統說，這就是高雄。一次的失敗，大家並沒有離開，反而加倍團結合作。「2020年大選，謝謝高雄市民重新給我們肯定，這也是未來四年，我們一定要繼續努力的原因。我知道，無論批評或支持，都會是我們再起的能量。沒有當初的失敗，就沒有今天的蔡英文。」

蔡總統也說，同樣地，這段時間以來，陳其邁的改變和成長有目共睹。行政院的歷練，讓陳其邁更了解高雄現在的需求，還有未來的方向在哪裡。「這一次，我們會跟其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定。高雄的朋友，請和我一起當其邁的後盾，我們一起好嗎？」

陳其邁 高雄市 行政院

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