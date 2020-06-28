【即時短評】監委提名之火延燒 蔡英文能定於一尊?

下屆監察委員提名因副院長人選引發不小風波，相較過去，此次果斷暫緩提名記者會，不另提新人選，免於再次造成非議，危機處理得宜，不至釀成政治風暴。然而，這起提名之火，真的就此平息了？進入第二任期的蔡英文總統仍能定於一尊嗎？

監委提名的問題，不在於誰推薦台東縣前縣長黃健庭，而是一個決策的系統性失誤，也就是蔡總統的決策模式有兩處需要調整，一是決策成員是誰，二是決策中有無糾錯機制。若問題不解決，蔡總統的威信屢遭挑戰，第二任期的跛腳勢必提前發生，這不光是蔡總統的領導問題，而是民進黨執政將遭遇嚴重的危機。

總統的決策，參與者必須具代表性，黨內人士認為，陳菊被提名為監察院長，進而退出民進黨，使得蔡總統的決策核心出現空缺，未來無人有如陳菊份量的人可以擺平黨內爭端，對蔡總統未來調解或處理黨內爭議，將會是一個必須補強的部分。

同樣的，決策者必須有糾錯的機制，此次監委提名，黨內普遍認為，黃健庭不是不能提名為監委，但一下拉到副院長，紛爭就難免會有，但因此次提名事前保密，某種程度等於卸除了糾錯機制。

蔡總統的第一任期中，引發爭議的多是重大議案的處理方式。提名黃健庭，代表的雖是總統府企圖營造的跨黨派或朝野合作，但也包括黃在縣長任內處理的美麗灣渡假村開發案，牽涉到的環境及原住民等議題，接下來只有更多，不會少。目前行政院的處理模式，已多次引發公民團體的質疑。這雖不是總統第一圈決策要處理的問題，但黨內若沒有人意識到問題存在，風暴就會直接衝擊到總統第一圈的決策。這也反映前年敗選後，能夠重新站起來的關鍵，隨著勝選，又再次被忽視在決策視野之外。

也就是說，這次監委提名之火，在危機處理有效化解下，雖不至於挑戰蔡總統的威信，然而，若沒有意識到此次風波暴露的決策問題，一旦黨內忙著拚2022及2024年選舉提名時，一次又一次的重大決策系統性失誤，黨內要角及公職，有意或無意之間，都可能成為推倒蔡總統威信的助力。