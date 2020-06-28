「屈原不是中國人」 高閔琳勸韓粉和中國網軍要多讀書

民進黨高雄市議員高閔琳在臉書發表「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨分子」等言論，引發熱議。高今天回應說，文化、歷史、民族和國家是互相關聯但又彼此獨立的概念，歷史本來就是由贏家所寫，中共寫的歷史，也絕對跟「國民黨」和「中華民國」歷史有很大的出入，奉勸韓粉和中國網軍要多讀書，不要企圖用狹隘的「大中國史觀」來綁架台灣，忽略台灣主體性。

高閔琳說，歷史是由贏家所寫和竄改，歷史的真相往往被掩蓋而不見天日，是在本土化、全球化的視野之下，歷史的觀點更不會只有一種「大中國史觀」。因此，「楚國人當然不是中國人，楚國人就是楚國人自己」；嚴格來說，當年的「楚國」確實成就了現在中國歷史的一部分，楚國領土範圍雖在當今中國土地範圍內，但國家版圖根本不同，也不能用後來才出現的中華人民共和國來統括，把楚國人說成是中國人，一點都不精確也不正確。

高閔琳更舉台灣和歐洲歷史為例，指出，台灣本島也曾經出現過「大肚王國」、「大龜文王國」和「台灣民主國」，難道會說大肚王國人、大龜文王國人和台灣民主國人是「中華民國人」？反問「查理曼帝國」人，到底要說是德國人，還是法國人。又舉「德意志王國」為核心的全盛時期版圖擴及當今中西歐多個國家的「神聖羅馬帝國」人，到底要說他是德國人，還是該說是奧地利人、捷克人、瑞士人、波蘭人？而同樣屬於「神聖羅馬帝國」的「弗里西亞王國」人，其王國土地範圍在當今的荷蘭、比利時、盧森堡；「勃艮第王國」在當今的法國東部、「義大利王國」在當今的北義大利；你會因為「神聖羅馬帝國」的存在，難道就要把他們都說成是「德國人」嗎？

高也說，隨著歷史變遷更迭，自然會造就不同國家的形成、不同的主權與涉及地理上不同領土範圍及治權。文化、歷史和民族、國家均是不同概念；中共企圖以文化歷史來達到統戰目的，用以大中國的史觀，用以大中華的文化歷史來綁架台灣，無非是欲將台灣箝制於「兩岸同屬一中」、「同文同種」的「一個中國原則」陷阱之中。

「台灣有自己的主體性，也有自己的歷史！」高閔琳表示，台灣自史前時代已有人類活動，舊石器時代更以長濱文化做為代表，更被視為南島民族的發源地，是以本土化、國際化、全球化的視野來看，台灣不只不是中國的一部分、更非大中國史觀裡頭一個附屬的小小島嶼。