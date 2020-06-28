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詹江村槓韓粉 蔡正元諷：看清局勢國民黨連米粉都買不起

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨桃園市議員詹江村（村長）。本報資料照片
國民黨桃園市議員詹江村（村長）。本報資料照片

國民黨桃園市議員詹江村（村長）過去力挺高雄市前市長韓國瑜，不過他近日與韓粉鬧翻，在臉書表示寧可落選或是退休，也不要韓粉的票。前立委蔡正元分享詹的臉書連結，表示還在分什麼粉？國民黨現在連米粉都買不起，請看清情勢。

詹江村說，韓粉的仇恨值讓他無法接受，他正式宣示與韓粉為敵。他說，當時幫韓國瑜被韓粉說蹭韓，靠韓賺聲量，現在已經盡量不提韓國瑜了，因為自己錯的一塌糊塗，支持韓粉的神竟然也毀了自己的名節，該是他遠離的時候了，「韓粉讓我受不了！我寧願退休不當民意代表！」

蔡正元分享詹江村的連結直問「怎麼回事？」蔡正元說，國民黨沒有本錢，還在那裡什麼迷？什麼粉的？國民黨現在連米粉都買不起，請詹江村看清情勢。

韓粉 韓國瑜 詹江村

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