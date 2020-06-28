屈原是楚獨份子？蔡正元諷高閔琳別用昆蟲史解讀人歷史

民進黨高雄市議員高閔琳在臉書指出「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子」引發爭議。前立委蔡正元在臉書發表「台獨份子的歷史學識」一文諷刺台大昆蟲系畢業的高閔琳，台大昆蟲系比較懂昆蟲的歷史是可以理解，但不能用昆蟲的歷史來理解人的歷史。

蔡正元表示，高閔琳跟大部分台獨份子一樣，既不懂台灣歷史，更不懂中國歷史。他指出，「中國」一詞有兩個含義，在中國漢朝之前，中國僅指河南一帶的中國古都，但漢朝司馬遷的「史記」已用中國一詞描述大漢帝國的領土，從此以後，中國土地上出現的各種國家組織都通稱中國。

蔡正元舉例，許多非漢族建立的國家組織，例如元朝的忽必略、清朝的康熙，雖然他們的國號不叫中國，但對外都自稱是「中國皇帝」。就像美利堅合眾國底下的「眾國」（States）都只被翻譯成州稱加州、麻州，其實英語原文是稱作「加國」、「麻國」，但大家不能笨笨的說「加國不是美國」。

蔡正元說，楚國雖稱「國」，但只是「諸侯國」，其實是一個勢力比較大的「邦」，既非主權獨立國家，也不能稱為楚朝，更不能說屈原是「楚獨份子」，因為楚王從來沒有想要推翻周天，子也沒有想要脫離周天下。楚國的愛「國」忠臣屈原憂心的是楚國會被秦國併吞，不是憂心楚國會被「周天子」併吞，換言之，就像「內華達國」憂心被「加利福尼亞國」併吞，不是害怕被「美國」併吞。

蔡正元表示，因此，不能說楚國人不是周朝人，也不能說楚國人是楚朝人、不是中國人，只能說楚國人不是秦國人，「以上談的是中國人的歷史，不是台大昆蟲的歷史」。