影／游錫堃：下會期成立修憲委員會 討論廢除考、監院
立法院長游錫堃上午應邀前往國父紀念館參觀中華書道學會的「庚子年會員展」，游錫堃參觀前受訪表示，立法院將於下會期成立「修憲委員會」，將由所有立委席次的3分之一加一的立委，計39位委員成立修憲委員會，將設五位召集人，由召集人就如何修憲進行召開研討會、公聽會，廣納意見。游院長指，目前收到11個修憲案，有三個部分。其中民權部分有提議將公民權降低至18歲的提案，有10案提到；而體制部分有第一案，希望廢除考試院、監察院；另有人權、尊嚴部分也有一案。對於國民黨主張臨時會就成修憲委員會一事，游鍚堃表示，在上會期朝野協商就有共識，「下個會期討論修憲委員會的成立」。
在參展的書畫中有游錫堃胞弟游錫賢，所書寫游院長的詩作「用愛溫暖人間找回春天」，內容是有關新冠肺炎期間的心情寫照。
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