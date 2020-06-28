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稱屈原是楚國人不是中國人 高閔琳、王浩宇遭網友出征

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
民進黨籍桃園市議員王浩宇。圖／本報資料照片
民進黨籍桃園市議員王浩宇。圖／本報資料照片

民進黨高雄市議員高閔琳擁有台灣大學國發所碩士學位，前天她在臉書粉絲專頁發表「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子」的言論，還要網友「多讀書」，引爆網友怒氣，針對該篇貼文出征論戰，迄今留言已經高達1千多筆；民進黨桃園市議員王浩宇則力挺高閔琳說法，今天上午在臉書表示「屈原是楚國人不是中國人，+1」。

高閔琳前天在臉書寫下她的完整論述，指出「文化」、「國家」兩回事，很難懂？吃個粽子戰南北也就罷了，戰「不是中國人過什麼端午節」才實在是令人啼笑皆非的最新流行！

她表示，文化和國族、國家均是不同概念；中共企圖以文化歷史來達到統戰目的，根本是司馬昭之心舉世皆知，簡單說就是常識。用以大中國的史觀，用以大中國的文化歷史來綁架台灣，無非是將台灣箝制於「兩岸同屬一中」、「同文同種」的「一個中國原則」的陷阱之中。

她認為，台灣作為一個民主、獨立且現代化的海洋國家，不只自由、民主、獨立，更承接了不同族群、包容了外來和本土的各種文化，中華文化，也不過是其中一種。至於「端午節」和「粽子」，韓國、日本、越南都過端午，「粽子」也非中國專利；墨西哥有、南美洲有，越南、泰國⋯⋯台灣原住民的吉拿富（Cinavu）、阿拜（A Bai）均有類似以葉子包裹米等穀類蒸煮的食物。

她指出，台灣、中國就是「兩個國家」；沒有九二共識、沒有兩岸同屬一中、堅決反對一國兩制。我們追求和平、保持獨立不統一，事情是就這麼簡單。

她說明，屈原為戰國時期之楚國人，而楚國的先祖是帝顓頊高陽氏，也是黃帝子孫；但其初建時，國君熊渠卻自稱「我蠻夷也，『不與中國之號諡』，僭號稱王，時人亦以夷狄視之」。初建的楚國自我認知，非但不是號諡「中國」，與今日的「中國」（中華人民共和國）在概念、地理文化也是天差地遠。

針對高閔琳說法，網友們出征臉書痛批「台大該感到羞恥」、「國發所？哈！不EY」、「台大的水準真是一代不如一代」、「楚國人不是中國人難不成是韓國人？還是外太空人」、「按照大議員邏輯，織田信長不是日本人、俾斯麥不是德國人」，但也有人認為「屈原是楚國人、孔子是魯國人，高議員的說法是對的」、「戰國時代的中國是分裂成七個國家，是相互獨立的國家，當時各國還玩外交戰，可以明顯知道他是國與國的關係！」

而王浩宇在上午8時許支持高閔琳的說法後，並自己回應「而且他（屈原）還是楚獨份子，想要脫離周朝獨立」，網友也湧入他的臉書「如果我是楚國人聽到這種話應該會想哭」、「中秋節時請再舉辦，嫦娥是月球人，不是中國人」、「浩宇要準備跨區又跨越時空監督楚國了嗎」；也有人支持「本來就該正視歷史，屈原本來就不是中國人，當時根本沒有中國的存在」、「屈原：我沒聽過『中國人』這三個字，不要再說我是中國人了」。

在維基百科的介紹，則指出屈原是個詩人，從他開始，中國才有了以文學著名於世的作家。他創立了「楚辭」這種文體，劉勰在《文心雕龍》譽為「衣被詞人，非一代也」。

民進黨籍桃園市議員王浩宇附和高閔琳說法「屈原是楚國人，不是中國人」。圖／翻攝自王浩宇臉書
民進黨籍桃園市議員王浩宇附和高閔琳說法「屈原是楚國人，不是中國人」。圖／翻攝自王浩宇臉書
民進黨籍高雄市議員高閔琳。圖／本報資料照片
民進黨籍高雄市議員高閔琳。圖／本報資料照片
民進黨籍高雄市議員高閔琳說「屈原是楚國人，不是中國人」。圖／翻攝自高閔琳臉書粉絲專頁
民進黨籍高雄市議員高閔琳說「屈原是楚國人，不是中國人」。圖／翻攝自高閔琳臉書粉絲專頁

高閔琳 粽子

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