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【即時短評】民進黨權力核心改組 派系廝殺正常發揮

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，各派系都不放棄競爭機會。 圖／聯合報系資料照片
民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，各派系都不放棄競爭機會。 圖／聯合報系資料照片

民進黨將於今年7月19日全代會改選中執委及中評委，權力核心即將重組。雖然一度傳出高層希望比照兩年前同額競選，不過最後各派系推出38人登記競選30席中執委，激烈競爭已經勢在必行。

蔡英文總統今年獲817萬票連任，創下歷史紀錄，在黨內的地位也再度站上高峰，這段期間歷經內閣、府黨改組，黨內幾乎沒有什麼異見，就算派系間偶有不滿，也只像一顆小石頭投入池中，雖濺起小水花，卻不至於引發軒然大波。

不過從5月底地方黨部主委及黨代表改選開始，黨內矛盾漸漸搬上檯面，但之前廝殺只是前菜，7月中執委及中常委選舉，好戲才要上場。日前傳出層峰希望比照兩年前中執委同額競選，但從登記人數來看，證明各派系都不放棄競爭機會。

民進黨每兩年一次的權力核心改組，一直都是派系大戰，也是各方展現基層實力的機會。但兩年前首度出現中執委同額競選，產生出「喬到好」的新文化，當時有人認為可穩定政局，也有人批評是開民主倒車。

從最近「監委提名之亂」可以看出，黨內各方放話依然活躍，未來派系競爭恐怕只會更多，不會更少，尤其「後蔡英文時代」更是如此。但中執委同額競選不成，其實也不代表蔡總統在黨內地位有變，只是凸顯民進黨內部勢力終於恢復傳統風格，正常發揮罷了。

民進黨 蔡英文

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