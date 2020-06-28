民進黨權力核心7月改組 2022九合一也開始卡位

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聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
台北市長柯文哲2022年將屆滿卸任，台北市被視為熱門選區。圖／聯合報資料照片
台北市長柯文哲2022年將屆滿卸任，台北市被視為熱門選區。圖／聯合報資料照片

民進黨下月黨職改選，預估黨內權力結構不會有太大變化。近年在實施全民調制度，且每逢公職選舉皆成立選舉對策委員會後，在派系共商下，公職選舉提名不會和黨職改選有關。不過，面對後年的九合一選舉，黨內有意者早已摩拳擦掌，台北市更被視為熱門選區。

誰會成為2022年屆滿卸任的柯文哲的下一位台北市長？親民黨籍的副市長黃珊珊被視為柯屬意的接班人選，但以柯文哲和民眾黨目前人氣滑落甚多，並不樂觀。

2022年台北市長戰局，目前呈現國民黨、柯文哲勢力與民進黨三強鼎立局面，更被綠營視為最有機會拿下的一局，但前提是必須是強棒，否則局勢再好，也討不到便宜。曾被點名綠營可能的台北市長人選，到現在已有十位以上，但即使是人氣極高的新境界文教基金會副執行長吳怡農，民調聲勢都不如同樣被點名的衛福部長陳時中。

台北市人滿為患的局面，讓民進黨不擔心未來沒人要選，反觀新北市，恰好相反。

民進黨人士不諱言，面對防疫期間民調攀升的新北市長侯友宜，黨內沒有足以挑戰，也沒有敢於挑戰者。弔詭的是，桃園市是另一種翻版，現任市長鄭文燦施政滿意度居高不下，反面臨到黨內無人能順利接棒的局面。黨內人士提醒，之前有人建議遭罷免的高雄市長韓國瑜選桃園，就是看準這一點，這也是民進黨要擔心的地方。

在台中市，盧秀燕尋求連任，民進黨內會上演一場前市長的交通部長林佳龍與立法院副院長蔡其昌的內戰嗎？一旦處理不慎，將是盧秀燕最大助力。

至於南台灣的台南與高雄，台南有黨內紛擾，一旦國民黨派出奇兵，複製2018年高雄市長選舉，將是民進黨最大危機。而在高雄市，若陳其邁能在贏得8月的補選，兩年後的選舉，陳其邁將握有優勢。

六個直轄市之外的縣市，基隆市長林右昌可望交棒給立委蔡適應；新竹市則有找不到強棒接下高施政滿意度的林智堅的窘境，更有被在野黨聯手拿下的危機。嘉義縣的翁章梁連任問題不大，但鄰近的嘉義市，市長黃敏惠基層組織扎實，黨內有意派蔡碧仲回鄉參選，仍有難度。而在屏東縣，黨內三股勢力正在角力，仍須慎防初選紛爭影響大選。

新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣，及後山的花蓮、台東，還有離島的澎湖，除了立委一戰打得漂亮的蔡培慧，有機會挑戰南投縣長，其餘三個縣市的局面仍渾沌不明，民進黨在雲林縣仍有機會扳倒現任的張麗善，但必須在黨內整合順利情況，宜蘭縣目前的整合漸入佳境，有絕佳機會可以光復。

民進黨 九合一選舉

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