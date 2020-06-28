海派崛起 拚民進黨內第4大勢力打破派系平衡

民進黨全國黨代表大會即將於7月19日舉行，到時黨內權力核心也將進行改組，不同以往的是，近年來新崛起的「海派」有意角逐2席中常委，恐動搖黨內派系平衡，有不具名綠委分析，海派轉型後更加組織化，顯見其壯大的野心。

近年來海派壯大，儼然是民進黨內新潮流、正國會，以及英派之外的第四大勢力。有不具名的民進黨立委表示，隨著謝系停止運作，海派已接收謝系人馬，在黨內的聲量逐漸看漲。

尤其過去較為鬆散、片面結盟的系統，在成立「湧言文化基金會」後，儼然是有組織性的派系。而在海派與黃承國之間關係生變，「海國會」合作不再，海派已有獨當一面之勢。

綠委指出，在5月底的地方黨部主委選舉中，海派堪稱展現實力，讓大家明白海派在黨內的支持度已不容小覷，皆接下來在7月的全代會常執委選舉，若能拿下2席中常委，將是海派這幾年來耕耘的成果。

海派隨著謝系弱化順勢崛起，2016年民進黨全代會中，謝系「掛蛋」，海派則在中常會中拿下1席，連2屆都有席次，更在新國會中的不分區立委名單中佔得一席之地，如今可望更進一步。

民進黨中執委、中評委每2年改選一次，由全國黨員代表大會選出30名中執委，再由中執委互選10人為中常委。海派今年一舉推出5人登記中執委，包括立委王定宇、現任中評委蔡昌達、台鹽董事長委陳啟昱、高雄市議員江瑞鴻、李雅慧。

盤點今年中常委席次，泛新系有3席的實力，英系則是坐2望3，正國會則無疑能拿下2席。據了解，蘇系經協調篤定拿下1席後，除了隸屬海派的王定宇有機會連任中常委，海派也擬推陳啟昱攻占第2席常委，將與綠色友誼連線競爭，恐打破原來的派系平衡。