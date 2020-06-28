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民進黨7月改選權力核心 高層不放棄中常委「喬到好」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，由蔡英文總統（左）領導的黨中央避免黨內廝殺太過激烈，力拚中常委「喬到好」，維持派系均衡。 圖／聯合報系資料照片
民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，由蔡英文總統（左）領導的黨中央避免黨內廝殺太過激烈，力拚中常委「喬到好」，維持派系均衡。 圖／聯合報系資料照片

民進黨中執會24日通過中執委及中評委登記選舉名單，中執委部分，共38人登記搶30席中執委，無法比照兩年前同額競選。不過高層為了派系平衡，仍不放棄力拚中常委「喬到好」，也就是讓10席中常委中容納各派系，不要太過廝殺。

民進黨中執委將由日前選出的全國黨代票選出30席，再由中執委互推10席中常委。以現有中常委結構來看，英系、海國會（三立董事長林崑海及國策顧問黃承國）、新系及正國會（游錫堃系統）各擁兩席，蘇系及「綠色友誼連線」各一席。但今年改選後，板塊可能起變化。

今年海派與黃承國分家，海派擬推立委王定宇及台鹽董事長陳啟昱，力拚自行擴張成兩席；正國會維持兩席，將提現任中常委陳茂松及立委陳亭妃；英系支持立委蘇震清及黃承國；新系原本目標四席中常委，改為「保三」，預計推出立委李昆澤及台北市議員許淑華、梁文傑；蘇系推出立委吳秉叡；綠色友誼連線推出立委何志偉。

黨內人士分析，依照目前派系勢力，新潮流三席、英系兩席、正國會兩席等都沒問題，蘇系在高層協調下，也可望拿下一席，海派實力是一到兩席，綠色友誼連線自稱可自己支撐一席，私下積極拉票。

黨內人士透露，最近各派系私下拉票動作都很大，今年競爭相當激烈，高層想要「喬到好」並沒有那麼容易，各派系都是邊投票、邊算票，就怕一席執委投不好，常委就掉了。

中常委 民進黨

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