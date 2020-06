歐盟邊境開放沒台灣 游淑慧譏：民進黨定說老共害誒

新冠肺炎疫情全世界蔓延,台灣防疫交出亮眼成績單,還打出「Taiwan can help」口號,贈送大量口罩給重災區,但歐盟26日公布7月1日開放開放邊境後旅客可入境的國家名單,台灣不在首波開放。國民黨台北市議員游淑慧今在臉書上發文說,這幾個月是仙女棒式的口罩外交,「燦爛一瞬間」,還譏諷民進黨治國總有兩帖給國人的安慰劑輪流用,歐盟為什麼沒納入台灣呢?「一定又是阿共阻攔的」。

台灣在疫情趨緩,口罩國家隊大量產製口罩後,送出大批口罩給友好國家,大打「Taiwan can help」口罩外交,未料不論是日本或是歐盟,第一波邊境解禁名單都沒看到台灣,引起網友熱議,就有人說,台灣一直沒被解封,恐怕要變成「Taiwan need help」了。

游淑慧今早在臉書上發文,列出幾波口罩援外事蹟及獲得的重大成果,譏稱幾億元的口罩外交,換來台灣兩個月的「心理安慰劑」。臉書發文如下:

4月上旬,第一波致贈560萬片口罩援歐盟。

重大外交成果:歐盟執委會主席范德賴恩在「個人推特」貼文,感謝台灣捐助口罩。

四月中旬,第二波口罩外交啟動,致贈歐盟130萬片口罩。

重大外交成果:歐盟官網出現我國國旗。(因為我們把國旗貼紙貼在口罩外箱)

五月上旬,第三波口罩外交,再援助歐盟130萬片口罩外交。

重大外交成果:你要捐我就拿、感謝在心中。

五月中旬,WHA加入無望,斷交成績卓越的吳釗燮部長仍繼續規畫口罩外交,第四波更大手筆撒出~包含2,350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣等,#致贈對像不明!

幾億元的口罩外交,換來台灣兩個月的「心理安慰劑」。

除非一直服藥、撒資源,否則藥效退了,我們還是要面對真實!

不過別擔心,民進黨治國總有兩服心理安慰劑輪流給~

第一副藥「台灣好棒棒」;此藥吃了以後飄飄然,短暫忘記現實。

第二副藥,「都是阿共害誒」;本仙藥服了後,精神亢奮,感覺全身燥動,能短暫忽略體質虛弱。

歐盟為什麼沒納入台灣呢?

赤腳醫生的第二服藥該上場了,「一定又是阿共阻攔的」。

Taiwan can help.

Dpp can feel good about themselves.