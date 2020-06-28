歐盟邊境開放沒台灣 游淑慧譏：民進黨定說老共害誒

新冠肺炎疫情全世界蔓延，台灣防疫交出亮眼成績單，還打出「Taiwan can help」口號，贈送大量口罩給重災區，但歐盟26日公布7月1日開放開放邊境後旅客可入境的國家名單，台灣不在首波開放。國民黨台北市議員游淑慧今在臉書上發文說，這幾個月是仙女棒式的口罩外交，「燦爛一瞬間」，還譏諷民進黨治國總有兩帖給國人的安慰劑輪流用，歐盟為什麼沒納入台灣呢？「一定又是阿共阻攔的」。

台灣在疫情趨緩，口罩國家隊大量產製口罩後，送出大批口罩給友好國家，大打「Taiwan can help」口罩外交，未料不論是日本或是歐盟，第一波邊境解禁名單都沒看到台灣，引起網友熱議，就有人說，台灣一直沒被解封，恐怕要變成「Taiwan need help」了。

游淑慧今早在臉書上發文，列出幾波口罩援外事蹟及獲得的重大成果，譏稱幾億元的口罩外交，換來台灣兩個月的「心理安慰劑」。臉書發文如下：

4月上旬，第一波致贈560萬片口罩援歐盟。

重大外交成果：歐盟執委會主席范德賴恩在「個人推特」貼文，感謝台灣捐助口罩。

四月中旬，第二波口罩外交啟動，致贈歐盟130萬片口罩。

重大外交成果：歐盟官網出現我國國旗。（因為我們把國旗貼紙貼在口罩外箱）

五月上旬，第三波口罩外交，再援助歐盟130萬片口罩外交。

重大外交成果：你要捐我就拿、感謝在心中。

五月中旬，WHA加入無望，斷交成績卓越的吳釗燮部長仍繼續規畫口罩外交，第四波更大手筆撒出～包含2,350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣等，＃致贈對像不明！

幾億元的口罩外交，換來台灣兩個月的「心理安慰劑」。

除非一直服藥、撒資源，否則藥效退了，我們還是要面對真實！

不過別擔心，民進黨治國總有兩服心理安慰劑輪流給～

第一副藥「台灣好棒棒」；此藥吃了以後飄飄然，短暫忘記現實。

第二副藥，「都是阿共害誒」；本仙藥服了後，精神亢奮，感覺全身燥動，能短暫忽略體質虛弱。

歐盟為什麼沒納入台灣呢？

赤腳醫生的第二服藥該上場了，「一定又是阿共阻攔的」。

Taiwan can help.

Dpp can feel good about themselves.