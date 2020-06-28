快訊

哀傷！4歲女童浴室不明原因燙傷傷口潰爛 警追有無家暴

一年斷2次腿痛失么兒傷難以言喻 夏韻芬談50歲體悟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟邊境開放沒台灣 游淑慧譏：民進黨定說老共害誒

聯合報 / 記者牟玉珮／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片

新冠肺炎疫情全世界蔓延，台灣防疫交出亮眼成績單，還打出「Taiwan can help」口號，贈送大量口罩給重災區，但歐盟26日公布7月1日開放開放邊境後旅客可入境的國家名單，台灣不在首波開放。國民黨台北市議員游淑慧今在臉書上發文說，這幾個月是仙女棒式的口罩外交，「燦爛一瞬間」，還譏諷民進黨治國總有兩帖給國人的安慰劑輪流用，歐盟為什麼沒納入台灣呢？「一定又是阿共阻攔的」。

台灣在疫情趨緩，口罩國家隊大量產製口罩後，送出大批口罩給友好國家，大打「Taiwan can help」口罩外交，未料不論是日本或是歐盟，第一波邊境解禁名單都沒看到台灣，引起網友熱議，就有人說，台灣一直沒被解封，恐怕要變成「Taiwan need help」了。

游淑慧今早在臉書上發文，列出幾波口罩援外事蹟及獲得的重大成果，譏稱幾億元的口罩外交，換來台灣兩個月的「心理安慰劑」。臉書發文如下：

4月上旬，第一波致贈560萬片口罩援歐盟。

重大外交成果：歐盟執委會主席范德賴恩在「個人推特」貼文，感謝台灣捐助口罩。

四月中旬，第二波口罩外交啟動，致贈歐盟130萬片口罩。

重大外交成果：歐盟官網出現我國國旗。（因為我們把國旗貼紙貼在口罩外箱）

五月上旬，第三波口罩外交，再援助歐盟130萬片口罩外交。

重大外交成果：你要捐我就拿、感謝在心中。

五月中旬，WHA加入無望，斷交成績卓越的吳釗燮部長仍繼續規畫口罩外交，第四波更大手筆撒出～包含2,350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣等，＃致贈對像不明！

幾億元的口罩外交，換來台灣兩個月的「心理安慰劑」。

除非一直服藥、撒資源，否則藥效退了，我們還是要面對真實！

不過別擔心，民進黨治國總有兩服心理安慰劑輪流給～

第一副藥「台灣好棒棒」；此藥吃了以後飄飄然，短暫忘記現實。

第二副藥，「都是阿共害誒」；本仙藥服了後，精神亢奮，感覺全身燥動，能短暫忽略體質虛弱。

歐盟為什麼沒納入台灣呢？

赤腳醫生的第二服藥該上場了，「一定又是阿共阻攔的」。

Taiwan can help.

Dpp can feel good about themselves.

林佳龍會說：請當個聰明用藥人，誰叫我們什麼都吃！

台北市議員游淑慧。圖／取自臉書
台北市議員游淑慧。圖／取自臉書

口罩 歐盟 游淑慧

延伸閱讀

監督柯文哲 藍議員：不會盲目打「應和高雄市長補選脫鉤」

綠白「錢人合流」 游淑慧批柯文哲：三分抗綠七分挖藍

兩岸新論述惹議 游淑慧：國民黨窮得只剩九二共識？

大巨蛋將復工 游淑慧酸柯文哲：孵出他的總統路

相關新聞

歐盟邊境開放沒台灣 游淑慧譏：民進黨定說老共害誒

新冠肺炎疫情全世界蔓延，台灣防疫交出亮眼成績單，還打出「Taiwan can help」口號，贈送大量口罩給重災區，但歐...

助產口罩蔡總統明頒防疫英雄紀念章 後備指揮部行情漲？

後備指揮部在防疫重點期間動員所屬現役官兵、民間後備幹部，全力投入民間廠商生產口罩，成為口罩「國家隊」關鍵力量。蔡英文總統...

民進黨7月改選權力核心 高層不放棄中常委「喬到好」

民進黨中執會24日通過中執委及中評委登記選舉名單，中執委部分，共38人登記搶30席中執委，無法比照兩年前同額競選。不過高...

新聞眼／考監要廢 人權要立 太多政治盤算

廢除監察院、考試院的議題再起，但考、監兩院近幾年的角色弱化已非新聞，或許在憲法上仍掛名「五權分立」，但在實際政治運作上，...

人權委員會8月上路 法源、人事仍卡關

在蔡英文總統指示下，監察院八月將成立國家人權委員會，立法院卻尚未三讀修正監察法相關條文。民進黨團總召柯建銘昨說，沒有這個...

立院臨時會 監委、NCC人事…朝野攻防戰

立法院明天召開臨時會，監委、ＮＣＣ人事同意權將成朝野攻防重點，立法院國民黨團祭出「一推、四擋、兩決議」戰略目標，揚言擋下...

九二共識新論述 馬：已和江啟臣討論

前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨前主席朱立倫、國民黨主席江啟臣等人昨天南下參加已故高雄市議長許崑源告別式。對於黨...

府組廢考監平台 藍綠互疑打假球

因應在野黨有意發動廢除考試院、監察院修憲案後續攻防，總統府日前籌組廢考、監及相關配套的專責平台，由總統府副秘書長李俊俋負...

臨時會拚民生、護主權 國民黨團祭一推、四擋、兩決議

立法院下周一將召開臨時會，國民黨團祭出「一推、四擋、兩決議」戰略目標，除要擋下民進黨提出的不合理議案，也要為民眾拚民生，...

總統府組廢考監平台 林為洲：蔡政府要讓陳菊情何以堪

立法院後天將召開臨時會，監察院委人事同意權成朝野攻防重點。因應總統府日前籌組廢考監專責平台，國民黨團總召林為洲喊話，若蔡...

獨／在野批「援港辦公室」營運虛應 在台港人憂：易搶工作

香港反送中運動屆滿一周年，許多港人紛紛離鄉引發「離港潮」，部分香港人也選擇台灣成為他們第二個家。根據內政部移民署統計，2...

【817萬票危機2】民進黨權力核心洗牌戰 考驗蔡主席協調力

蔡政府第二任初上任，掌握府黨大權的蔡英文，面臨黨內權力洗牌戰。民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，黨內各派系正進行最後的估算票，盼讓席次最大化。據了解，為避免派系間過度廝殺，由蔡英文領導的黨中央，最後階段仍將透過努力協調，讓中常會維持「現有」的派系均衡結構。

熱門新聞

比大陸早9個月 研究：去年3月西班牙廢水驚現新冠病毒

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

台灣想外銷軍備？中科院真誠的科學家告訴你卡在哪關

歐洲解封後…30國疫情反彈 單日爆增2萬例確診

黨團記者會限入令 最怕陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭來歪樓

連勝文再批：智庫議題超前部署 藍黨團沒人理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。