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助產口罩蔡總統明頒防疫英雄紀念章 後備指揮部行情漲？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備指揮部在防疫重點期間動員所屬現役官兵、民間後備幹部，全力投入民間廠商生產口罩，成為口罩「國家隊」關鍵力量。蔡英文總統預定29日下午親自頒贈「防疫英雄紀念章」，表彰後備指揮部有功人員。圖／本報資料照
後備指揮部在防疫重點期間動員所屬現役官兵、民間後備幹部，全力投入民間廠商生產口罩，成為口罩「國家隊」關鍵力量。蔡英文總統預定29日下午親自頒贈「防疫英雄紀念章」，表彰後備指揮部有功人員。圖／本報資料照

後備指揮部在防疫重點期間動員所屬現役官兵、民間後備幹部，全力投入民間廠商生產口罩，成為口罩「國家隊」關鍵力量。蔡英文總統預定29日下午親自頒贈「防疫英雄紀念章」，表彰後備指揮部有功人員。

這項儀式規劃在明天下午4時在後備指揮部舉行，受獎的民間後備幹部已獲通知，將陸續北上。

後備指揮部於2月3日受命由現役官兵、退伍編制內後備幹部進駐各地工廠協助增產口罩，每日達400至600人次不等，直至5月31日結束支援。國防部統計，累計動員後備軍人輔導幹部1萬3000人次、現役官兵5萬7000人次，合計約7萬人次。而官兵與幹部支援時間，大多是大夜班，成為民間口罩廠商能廿四小時維持生產線的關鍵。

據了解，在美方近年對後備體系所能發揮功能多所質疑時，傳立法院開議前朝野立委均對後備動員召集作為有所質疑，計畫大肆質詢；但其後新冠肺炎疫情爆發，後備指揮部請纓投入支援口罩生產，期間雖有基層反應業務無法兼顧，國防部也一度規劃陸軍後勤單位兵力，視狀況準備接替，但後備指揮部在指揮官姜振中率領下，堅持由後備體系獨立支援，普獲朝野肯定。在軍內傳有意將後備指揮部歸併陸軍時，蔡總統親頒紀念章，肯定後備體系在國家危難時所發揮功能的意味濃厚。

國防部文化宣教處日前斥資新台幣75萬元6000元，委外製作「防疫英雄紀念章」。這項表揚儀式預定明天下午在總統府後側的後備指揮部舉行，規劃由蔡總統親自頒贈獎章表揚後備指揮部官兵幹部及後備人員。

後備指揮官姜振中中將。記者洪哲政／攝影
後備指揮官姜振中中將。記者洪哲政／攝影

口罩 國防部 陸軍

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