高市長補選成信任投票？國民黨內湧「江啟臣防線」聲音

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席江啟臣上任以來，不僅高雄市前市長韓國瑜被以遠超乎預期票數罷免，黨務改革也遭黨內反彈，將登場的高雄市議長補選也荊棘滿布，8月中將登場的高雄市長補選被黨內視為是信任投票，得票率能否達三成成「江啟臣防線」。

黨務人士表示，補選投票率低，得票狀況應以得票率評比；國民黨近幾次在高雄市長選戰中，在非民進黨陣營整合下，以2014年由前高雄縣長楊秋興代表國民黨參選該屆得票率30.89%觸底，此次高雄市長補選這條線就是「江啟臣防線」。

黨務人士分析，如果這次在江啟臣操盤下，國民黨高雄市長參選人李眉蓁最終得票無法突破三成，江在黨內的領導威望將遭進一步重創，恐面臨被逼退壓力。

黨籍立委則認為，補選得票數與得票率好壞難有客觀評估標準，應以得票名次來看，在此次補選各界普遍認為國民黨將敗選前提，於三強鼎立下，若李眉蓁最終得票能維持住第二名，得票率甚至與民進黨參選人陳其邁接近，就算過關。

但若最終李眉蓁得票即使維持第二，但得票卻被民眾黨參選人吳益政拉近，甚至是李的得票最後屈居第三，該黨籍立委說，這樣國民黨在這次高市長補選就算大敗，江啟臣確定提前跛腳，9月初將登場的全代會恐淪逼宮大會。

不過也有黨務人士緩頰，認為不論是罷韓案或因此而來的高雄市長補選，都是2020大選遺緒，是前人種的因；身為現任黨主席的江啟臣，雖然應為高市長補選成敗負責，但若將帳全算在江頭上，也並不公允。

黨團副書記長林奕華也認為，這場高雄市長補選攸關國民黨士氣能否止跌，所有黨內同志應把選戰當成大家的事情，應體認到補選選得不好，不只江啟臣會大傷，國民黨也將遭到重擊，全黨輔選高雄不應該只是說說而已。

林奕華說，正面來看，就算高市長補選選的不錯，也不代表江啟臣就會平步青雲成黨2024總統參選人，所以黨內對高雄市長補選與江未來發展應分成兩件事來看待；國民黨現在這麼低潮，黨內每個人都不該把自己當這場補選的局外人。

高雄市 國民黨 江啟臣

延伸閱讀

強攻高雄市長補選 國民黨力拚催出三成基本盤打底求勝

九二共識新論述 馬：已和江啟臣討論

提亞運政見被酸「韓導」接班人 李眉蓁直播大方認錯

搶救青年斷層 馬英九、朱立倫、江啟臣開辦營隊當講師

相關新聞

吳益政拚高市長補選 今與柯文哲訪瑞豐夜市明團隊成軍

民眾黨主席柯文哲今晚陪同民眾黨高雄市長補選參選人吳益政走訪高雄市瑞豐夜市，與民眾合影，為吳益政拉票。吳益政的競選團隊明天...

強攻高雄市長補選 國民黨力拚催出三成基本盤打底求勝

迎戰高雄市長補選，國民黨徵召市議員李眉蓁參戰，能否開出基本盤，被視為能否打開選情關鍵。黨務人士分析，以今年不分區立委政黨...

高市補選 綠賣魚、藍白大咖力挺

高雄市長補選8月15日投票，藍綠白三組參選人利用連假衝刺選情，民進黨陳其邁關心滯洪池進度，對柯文哲酸他是「上次被淘汰」的...

提亞運政見被酸「韓導」接班人 李眉蓁直播大方認錯

參加高雄市長補選的國民黨市議員李眉蓁，昨天喊出要爭取世大運及亞運來高雄舉辦，結果被罷韓團體「高雄好過日」打臉，亞運報名期...

國民黨兵分四路輔選 李眉蓁陣營將邀韓國瑜站台

高雄市長補選呈現三足鼎立局勢，國民黨兵分四路輔選參選人李眉蓁，各地議員將組團南下高雄陪同掃街、拜票，立法院黨團將配合安排...

陳其邁拍賣魚貨 以後要復辦「蚵仔寮搖滾音樂祭」

高雄市長參選人陳其邁今天中午參訪他在行政院副院長任內大力支持的蚵仔寮魚貨直銷中心，適逢中午拍賣時間，陳其邁穿上雨鞋入場，...

不介意被柯P酸「被淘汰」人選 陳其邁：跌倒要爬起

高雄市長補選下月登場，今早民眾黨黨主席柯文哲陪同參選人吳益政參拜高雄市武廟關聖帝君，民進黨參選人陳其邁則到北高雄關心滯洪...

李眉蓁下星期確定競選組織 國民黨大老都要為她助選

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天參加已故高雄市議會議長許崑源告別式，包括前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、前副總統吳敦義...

柯文哲屏東輔選 柯「疫情控制與經濟發展求取平衡」

民眾黨主席、台北市長柯文哲26、27日南下高屏，全力替高雄市長補選參選人吳益政、屏東縣崁頂鄉長補選候選人廖國富輔選，柯今...

影／民眾黨是否併親民黨 柯P：人家也是獨立存在的

親民黨高雄市議員吳益政獲民眾黨徵召投入高雄市長補選，昔日親民黨祕書長秦金生的女兒秦詩雁在高雄競選立委失利後，也棄藍投白，...

藍軍整合現曙光？ 李雅靜為李眉蓁電話催票

高雄市長補選剩不到50天，端午節假期，藍綠白三組參選人陣營馬不停蹄，各自下鄉衝刺選情。國民黨由現任議員李眉蓁上陣，是否引...

【即時短評】高雄需要務實市長 而非空洞「暖男」

蘇貞昌曾說過一句名言「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看」，這話對陳其邁，似乎也適用。歷經2018年意外敗選後，陳其邁或許...

熱門新聞

影／韓國瑜懷念許崑源 說出3件他驚訝又感動的故事

比大陸早9個月 研究：去年3月西班牙廢水驚現新冠病毒

歐盟7月1日重開邊境 美台未列入清單 中國列有條件接受

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

許崑源今告別式 韓國瑜和國民黨多位歷任主席將致祭

告別高市議長許崑源 柯文哲出現景行廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。