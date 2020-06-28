高市長補選成信任投票？國民黨內湧「江啟臣防線」聲音

國民黨主席江啟臣上任以來，不僅高雄市前市長韓國瑜被以遠超乎預期票數罷免，黨務改革也遭黨內反彈，將登場的高雄市議長補選也荊棘滿布，8月中將登場的高雄市長補選被黨內視為是信任投票，得票率能否達三成成「江啟臣防線」。

黨務人士表示，補選投票率低，得票狀況應以得票率評比；國民黨近幾次在高雄市長選戰中，在非民進黨陣營整合下，以2014年由前高雄縣長楊秋興代表國民黨參選該屆得票率30.89%觸底，此次高雄市長補選這條線就是「江啟臣防線」。

黨務人士分析，如果這次在江啟臣操盤下，國民黨高雄市長參選人李眉蓁最終得票無法突破三成，江在黨內的領導威望將遭進一步重創，恐面臨被逼退壓力。

黨籍立委則認為，補選得票數與得票率好壞難有客觀評估標準，應以得票名次來看，在此次補選各界普遍認為國民黨將敗選前提，於三強鼎立下，若李眉蓁最終得票能維持住第二名，得票率甚至與民進黨參選人陳其邁接近，就算過關。

但若最終李眉蓁得票即使維持第二，但得票卻被民眾黨參選人吳益政拉近，甚至是李的得票最後屈居第三，該黨籍立委說，這樣國民黨在這次高市長補選就算大敗，江啟臣確定提前跛腳，9月初將登場的全代會恐淪逼宮大會。

不過也有黨務人士緩頰，認為不論是罷韓案或因此而來的高雄市長補選，都是2020大選遺緒，是前人種的因；身為現任黨主席的江啟臣，雖然應為高市長補選成敗負責，但若將帳全算在江頭上，也並不公允。

黨團副書記長林奕華也認為，這場高雄市長補選攸關國民黨士氣能否止跌，所有黨內同志應把選戰當成大家的事情，應體認到補選選得不好，不只江啟臣會大傷，國民黨也將遭到重擊，全黨輔選高雄不應該只是說說而已。

林奕華說，正面來看，就算高市長補選選的不錯，也不代表江啟臣就會平步青雲成黨2024總統參選人，所以黨內對高雄市長補選與江未來發展應分成兩件事來看待；國民黨現在這麼低潮，黨內每個人都不該把自己當這場補選的局外人。