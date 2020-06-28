強攻高雄市長補選 國民黨力拚催出三成基本盤打底求勝

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

迎戰高雄市長補選，國民黨徵召市議員李眉蓁參戰，能否開出基本盤，被視為能否打開選情關鍵。黨務人士分析，以今年不分區立委政黨得票來看，國民黨在高雄約有三成支持基本盤，補選投票率低，只要能穩住基本盤打底仍有一搏機會。

黨務人士表示，這場高雄市長補選對國民黨而言，能夠勝選拿回高雄市執政權當然就100分，否則李眉蓁至少要選個第二名，且得票比至少要守住國民黨在高雄基本盤，這樣才算勉強及格；若李得票掉到第三名則是零分，對黨又是重大挫敗。

黨務人士說，以年初不分區立委政黨得票來看，民進黨在高雄市拿下38.76%選票，國民黨也有30.11%，比例差距符合兩黨在高雄市實力差距，30.11%的得票比應該就是國民黨在高雄市基本盤。

黨務人士分析，歷次補選投票率都偏低，若以同樣應該投票率也要偏低的罷韓投票率42.14%當高標推估，高雄市長補選頂多開出90萬票，若李眉蓁能讓國民黨在高雄市三成基本盤選票開出六成，就有至少40萬票實力打底。

黨務人士指出，李眉蓁本身有高雄市農會系統支持，獲國民黨提名後又有黨務系統奧援，若能勤走基層解決跨區知名度不足問題，理論上應可拿下傳統組織動員能開出的約一成選票，最後決勝關鍵就是在文宣、議題空軍戰能否發揮效力。

不過有曾任黨務人士的黨籍立委提醒，民眾黨市長參選人吳益政在地方也有基本盤，又出身藍營，對李眉蓁選情影響不能掉以輕心。該立委說，李眉蓁除要催出藍營在高雄基本盤，還要強化個人形象宣傳拚中間與青年選票，才有突圍機會。

高雄市 國民黨 投票率

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