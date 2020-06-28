新聞眼／考監要廢 人權要立 太多政治盤算

廢除監察院、考試院的議題再起，但考、監兩院近幾年的角色弱化已非新聞，或許在憲法上仍掛名「五權分立」，但在實際政治運作上，早已偏向「三權分立」。

根據憲法、憲法增修條文及監察法等規定，監察院具有行使彈劾、糾舉及審計權，並得提出糾正案，以及收受人民書狀、巡迴監察、調查、監試、受理陽光四法等職權。在許多民眾心中，監察院仍有扮演御史大夫的公道力量。

國家人權委員會的構想雖是沿用聯合國的「巴黎原則」，但如今設置在監察院之下，恐怕更偏向在國家分權的矛盾中所形成的過渡組織。

一般而言，國家人權委員會應是獨立的國家級機關，必須根據該國的憲法或特定法律設立，其運作獨立於政府，並獲得廣泛授權，以涵蓋促進與保障人權等各層面的工作。

不過，設在監察院之下的國家人權委員會，在先天上就受到限縮，難以跨越憲法所賦予監察院的權責，再加上由執政黨所推薦的監委擔任成員，在監委已被貼上「政治酬庸」的社會標籤上，更難維持超然中立的形象。

民團期待在組織運作上近似於促轉會的國家機構，應有明確的法源依據，得以盡到關懷、協助弱勢的責任與功能。相較於民間團體的殷殷期盼，民進黨團卻稱「沒有急到這種程度」，相關修法將丟到立法院下會期再處理，避免讓立院臨時會節外生枝。

蔡政府多管齊下，一邊依法提名考、監人事、一邊啟動廢除考、監的修憲工程，另一邊又以人權委員會來填補民眾對監察院的期待。然而，監察院廢除與否必須取決於立法院的高難度朝野共識，國家人權委員會又自我侷限，太多政治盤算，社會期盼最終恐是一場空。