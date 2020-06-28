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立院臨時會 監委、NCC人事…朝野攻防戰

聯合報 / 記者周志豪陳熙文／台北報導
監委、NCC人事同意權，將成為立法院明天召開臨時會的朝野攻防重點。 圖／聯合報系資料照片
監委、NCC人事同意權，將成為立法院明天召開臨時會的朝野攻防重點。 圖／聯合報系資料照片

立法院明天召開臨時會，監委、ＮＣＣ人事同意權將成朝野攻防重點，立法院國民黨團祭出「一推、四擋、兩決議」戰略目標，揚言擋下民進黨的不合理議案。

民進黨團提請立法院於六月廿九日至七月廿二日召開臨時會，預計第一周先處理農田水利法修法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算案等三項法案；第二周處理考試院、ＮＣＣ人事同意權案；最後一周處理監委人事同意權案，並預留三天彈性時間，萬一有法案尚未處理完成，再行處理。

國民黨團總召林為洲表示，明天上午將召開黨團大會確定攻防策略，盼談話會前的朝野協商，民進黨團能釋出善意，若堅持開臨時會，至少要同意納入在野黨部分主張，否則這次臨時會議程很長，「國民黨團不會讓民進黨這麼好過」。

國民黨團主張的「一推」，是要力推「紓困振興特別條例」修法，把將上路的三倍券政策修正為全民不排富、普發現金六千元的紓困方案。

至於「四擋」，國民黨團要力阻由民進黨主導的監委、ＮＣＣ等兩項人事同意權案，以及農田水利法與國民參審法等修法，其中又以監委人事爭議最大，國民黨團列為重中之重。

國民黨團也主張臨時會通過「兩決議」：一、立院應發出共同聲明，對釣魚台遭日方更名表達立場，作為政府爭取主權後盾；二、立院應通過總統登太平島、加強南海諸島軍備整備，宣示政府捍衛國家主權決心。

林為洲表示，國民參審法立法將結合力推陪審制的司改團體，在立法院內外互相聲援；至於農田水利法修法若遭闖關成功，黨團將協助農田水利會聲請釋憲。

民眾黨團總召賴香伶說，除了與國民黨合作提案，也將強力監督前瞻二期預算，同時反對國民參與刑事審判法草案排入臨時會，針對考、監人事，以及釣魚台議題，民眾黨團也支持國民黨團的立場。

民進黨團書記長鍾佳濱指出，國民黨原表態廢考、監院，現在又轉彎，一切等明天朝野協商再談。

國民黨 民進黨 立法院 NCC

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