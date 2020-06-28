人權委員會8月上路 法源、人事仍卡關

在蔡英文總統指示下，監察院八月將成立國家人權委員會，立法院卻尚未三讀修正監察法相關條文。民

進黨團總召柯建銘昨說，沒有這個法，內部也可開始運作，相關修法下會期再處理，「沒有急到這種程度」；政大法律系副教授廖元豪表示，修法是授權人權委員會得以針對公務機關之外有調查的空間，若無修法，恐影響實質運作。

立法院去年十二月通過「監察院國家人權委員會組織法」，新一任監委八月一日就任，將成立國家人權委員會。人權委員會成立在即，攸關職權運作的監察法修正草案卻仍躺在立法院，尚未完成審查。

監察院日前發布新聞稿，希望立法院臨時會能完成三讀，否則對私人機構調查、協處將缺乏法律依據，其他諸多配套法規也須新訂或修正，否則將推遲國家人權委員會正式運作的時程。

監察院也指出，主計總處雖於三月卅一日函復同意監察院動支第二預備金，但相關預算員額，監察院曾多次與行政院人事行政總處協調，但行政院至今仍未核給任何員額，相關人事作業完全無法啟動，可能造成人權委員會八月一日掛牌，卻無專職行政人員的窘境。

知情人士指出，行政院均有掌握相關作業，籌備階段的人力目前應無問題，未來銜接上也不會脫節，方向上將尊重新任監委。

柯建銘說，沒有這個法，內部也可以開始運作，尊重新任監委，等立院臨時會同意權行使後，再來好好討論。

廖元豪表示，人權委員會職權其實不脫憲法賦予監察院的職權，修法的急迫性在於給予人權委員會得以針對公務機關之外有調查的空間。若未修法，人權委員會與原來監察院的運作無異，不符社會的期待；不過，人權委員會設置在監察院之下，終究不能超越憲法賦予的權責，民眾也無法期待過高。