臨時會拚民生、護主權　國民黨團祭一推、四擋、兩決議

立法院下周一將召開臨時會，國民黨團祭出「一推、四擋、兩決議」戰略目標，除要擋下民進黨提出的不合理議案，也要為民眾拚民生，為國家護主權。國民黨團總召林為洲表示，周一上午將開黨團大會確定最後攻防策略。

林為洲呼籲，周一談話會前的朝野協商中民進黨團能釋出善意，若堅持開臨時會，至少要同意納入國民黨團等在野黨部分主張，否則這次臨時會議程很長，總會有破口，國民黨團不排除上演肢體抗爭，不會讓民進黨團要的議案輕騎過關。

國民黨團主張的「一推」，是要力推「紓困振興特別條例」修法，把將上路的三倍券政策修正為全民不排富普發現金六千元紓困方案，補救三倍券政策疏失。

至於「四擋」，國民黨團則是要力阻由民進黨團主導的包含監委人事同意權、NCC人事同意權案兩項人事同意權案，以及農田水利法修法與國民參審法立法兩案，其中又以監委人事同意權爭議最大，國民黨團列為要擋下議案中的重中之重。

此外，國民黨團也主張這次臨時會應通過「兩決議」，包含要求立院發出共同聲明，對釣魚台遭日方更名爭議表達立場，也作為政府爭取主權後盾；要求立院通過總統登太平島、加強南海諸島軍備整備，宣示政府捍衛國家主權決心。

林為洲表示，這七個國民黨團鎖定議案中，監察院人事同意權案屬重中之重，國民黨團除反對如監察院長提名人陳菊等不適任的人選到底，也將由黨籍立委李貴敏與吳怡玎領銜提廢除考監兩院修憲案，並要求臨時會就組修憲委員會。

至於農田水利法修法與國民參審法立法兩岸，林為洲說，相關民間團體都仍有意見，其中國民參審法部分，將結合力推陪審制的司改團體，在立法院內外互相聲援力擋；農田水利法修法若遭闖關成功，黨團將協助農田水利會發動釋憲。