解封後凱道藝文團體同場尬台 共計吸引12萬人次觀賞

為期三天的「端午謝平安 藝文大匯演」，在今晚擔任壓軸的「滅火器」樂團及「即將成真火舞團」同場互尬後畫上句點。文化總會表示，一連三天的嘉年華共吸引了12萬人次齊聚凱道，邀請近70個藝文表團出動超過1500位團員，「農夫百匯農市集」則集結了超過150位農友前往擺攤，台灣人民集結全力，用行動力挺這場解禁後的「藝文大匯演」。

為回應國內外網友的呼聲，頭兩天沒有直播的現場，排除版權問題下，今天在滅火器演出時加開五個直播平台，滅火器也一口氣飆唱17首歌及3首安可曲，讓現場與線上的粉絲們大飽耳福。

文化總會表示，今晚滅火器樂團動人的演出短短90分鐘逼出FB觀看次數破50萬人，在線最高人數達 8000位，而衝現場的人數有1萬5千多人。