解封後凱道藝文團體同場尬台 共計吸引12萬人次觀賞

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
為期三天的「端午謝平安 藝文大匯演」，在今晚擔任壓軸的「滅火器」樂團演出後，完美劃下句點。照片由文化總會提供。
為期三天的「端午謝平安 藝文大匯演」，在今晚擔任壓軸的「滅火器」樂團演出後，完美劃下句點。照片由文化總會提供。

為期三天的「端午謝平安 藝文大匯演」，在今晚擔任壓軸的「滅火器」樂團及「即將成真火舞團」同場互尬後畫上句點。文化總會表示，一連三天的嘉年華共吸引了12萬人次齊聚凱道，邀請近70個藝文表團出動超過1500位團員，「農夫百匯農市集」則集結了超過150位農友前往擺攤，台灣人民集結全力，用行動力挺這場解禁後的「藝文大匯演」。

為回應國內外網友的呼聲，頭兩天沒有直播的現場，排除版權問題下，今天在滅火器演出時加開五個直播平台，滅火器也一口氣飆唱17首歌及3首安可曲，讓現場與線上的粉絲們大飽耳福。

文化總會表示，今晚滅火器樂團動人的演出短短90分鐘逼出FB觀看次數破50萬人，在線最高人數達 8000位，而衝現場的人數有1萬5千多人。

直播 文化總會 樂團

延伸閱讀

馬祖軍事設施解封首日 百名遊客參訪

歐洲解封後…30國疫情反彈 單日爆增2萬例確診

今晚凱道前 滅火器與火舞同場互尬

美單日確診飆新高 德州解封喊卡酒吧被迫再歇業

相關新聞

臉書評普篩又刪除 陳佩琪：以後不再對疫情發言

針對普篩，台北市長柯文哲上午接受媒體訪問時曾說，沒有做大量篩檢，在科學上、公衛上站得住腳，這沒甚麼好批評的。不料太太陳陳...

柯文哲反同言論惹議 線上同志遊行預錄影片遭下架

Global Pride 2020是串聯全球同志運動團體所發起的網路直播活動。原先由台北市長柯文哲預錄的影片，主辦單位表...

獨／在野批「援港辦公室」營運虛應 在台港人憂：易搶工作

香港反送中運動屆滿一周年，許多港人紛紛離鄉引發「離港潮」，部分香港人也選擇台灣成為他們第二個家。根據內政部移民署統計，2...

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

已故高雄市議長許崑源今天告別式，其靈體送往佛光山安奉之後，繞到高雄市議會向議會告別，高雄市議員齊聚議會門廊向許的靈體深深...

解封後凱道藝文團體同場尬台 共計吸引12萬人次觀賞

為期三天的「端午謝平安 藝文大匯演」，在今晚擔任壓軸的「滅火器」樂團及「即將成真火舞團」同場互尬後畫上句點。文化總會表示...

總統府組廢考監平台 林為洲：蔡政府要讓陳菊情何以堪

立法院後天將召開臨時會，監察院委人事同意權成朝野攻防重點。因應總統府日前籌組廢考監專責平台，國民黨團總召林為洲喊話，若蔡...

【817萬票危機2】民進黨權力核心洗牌戰 考驗蔡主席協調力

蔡政府第二任初上任，掌握府黨大權的蔡英文，面臨黨內權力洗牌戰。民進黨中執委、中常委選舉7月19日登場，黨內各派系正進行最後的估算票，盼讓席次最大化。據了解，為避免派系間過度廝殺，由蔡英文領導的黨中央，最後階段仍將透過努力協調，讓中常會維持「現有」的派系均衡結構。

搶救青年斷層 馬英九、朱立倫、江啟臣開辦營隊當講師

國民黨被質疑長期與年輕世代脫節，黨主席江啟臣上任後，重啟革實院講習班以及武林計畫；前黨主席朱立倫也力挺台北市議員徐巧芯創...

許崑源告別式韓國瑜全程參加 對輔選只回答謝謝

高雄市議長許崑源告別式，參加團體眾多，直到今天中午12點20分才結束，高雄市前市長韓國瑜和妻子李佳芬全程參與，夫妻在靈堂...

悼念許崑源 國民黨：這次換咱來擔

高雄市議會已故議長許崑源今天舉辦告別式，國民黨上午在臉書悼念，引用許在辭世前在臉書上「這一次，誰會是贏家？」發言，表示許...

同婚公投柯投廢票 柯「過程討論互相理解比結果重要」

台北市長柯文哲昨在臉書發文，2018年同婚公投「我投了廢票」，柯文哲今上午在屏東輔選崁頂鄉長補選民眾黨候選人廖國富，接受...

遠雄沒給施工日誌 柯稱契約漏洞 黃國昌駁：錯誤說明

台北大巨蛋復工爭議延燒，議員抓包遠雄偷裝座椅、隔音棉，要查施工日誌也因停工理由被市府打回票，台北市長柯文哲昨說，這是BO...

熱門新聞

影／韓國瑜懷念許崑源 說出3件他驚訝又感動的故事

比大陸早9個月 研究：去年3月西班牙廢水驚現新冠病毒

歐盟7月1日重開邊境 美台未列入清單 中國列有條件接受

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

新冠肺炎若爆第2波疫情 WHO官員：恐釀數百萬死

許崑源今告別式 韓國瑜和國民黨多位歷任主席將致祭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。