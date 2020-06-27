總統府組廢考監平台 林為洲：蔡政府要讓陳菊情何以堪

立法院後天將召開臨時會，監察院委人事同意權成朝野攻防重點。因應總統府日前籌組廢考監專責平台，國民黨團總召林為洲喊話，若蔡政府真有決心廢考監，就主動退回監委人事案，並在臨時會成立修憲委員會。

林為洲揶揄，按目前廢考監期程推估，這次獲提名監察委員，含院長提名人陳菊在內，實質任期將僅約2年；蔡政府現在邊任命，邊推廢除監察院，跟當年前總統李登輝提名前省長宋楚瑜後立即凍省有什麼差別，民進黨要讓陳菊情何以堪？

林為洲表示，他不會懷疑民進黨要推動五權改三權的想法，但現在總統府既然已經籌組廢考監專責平台，卻又還想把監委提名權的資源用到極限，不是太小家子氣嗎？

林為洲坦言，國民黨黨章明定「奉行三民主義五權憲法之宗旨」，黨內對於將憲政體制五權改三權確實有雜音，但以週二黨團大會討論情形看來，可接受廢除考監的黨籍立委仍占多數，只要民進黨不是打假球，他願加強內部說服尋求共識。

林為洲說，既然總統府已籌組廢考監專責平台，也凸顯朝野四黨黨團對廢除考監的憲政改革目標有機會形成共識，這是難得的憲改時刻，呼籲民進黨應放棄繼續提名監委這種「酬庸的小事」，言行一致促成朝野共商推動權責相符的憲改工程。