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賴清德：選醫術好有民主貢獻當台北市長 非陳耀昌莫屬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
副總統賴清德今天下午到台南一中出席台大醫學院教授陳耀昌的演講。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天下午到台南一中出席台大醫學院教授陳耀昌的演講。記者鄭惠仁／攝影

南一中校友總會今天下午邀請台大醫學系教授陳耀昌演講，副總統賴清德全場聽講，他稱許陳耀昌是台灣血癌權威，並對台灣民主有貢獻，若要由台大醫院內來挑選誰當台北市長，非陳耀昌莫屬。

台南一中明年建校1百年，今年初除成立全國校友總會，並將陸續舉辦一系列活動。全國校友總會今天先邀請陳耀昌在南一中舉辦演講會，為活動暖身。演講主題是島嶼的DNA，賴清德與台南市長黃偉哲都出席。

賴清德稱許陳耀昌在台灣血癌治療上的貢獻，除了做得好、做得早且很有成就。他說，早期台灣在血癌治療上曾遇到挫折，但有了骨髓移植後，陳耀昌很早就做並很有成果，並且建立DNA資料庫，還把資料庫送給慈濟，在原有基礎上，讓更多血癌患者獲得更好的照顧。

賴清德說，陳耀昌除了醫學上的貢獻，過去也投注在民主運動，他與陳耀昌都曾是國民大會代表，他們也聯手一起修憲，結束國民大會。賴清德表示，在台大醫院內若要找一位對民主有貢獻且是資深、醫術好的人來當台北市長，若由醫界來選，相信一定是陳耀昌。

賴清德說，陳耀昌文筆好，最近小說「傀儡花」被公視拍成影集，他說，來聽陳耀昌的島嶼DNA演講，應對未來看傀儡花會有幫助。

台大醫學院教授陳耀昌今天下午在台南一中演講。記者鄭惠仁／攝影
台大醫學院教授陳耀昌今天下午在台南一中演講。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天下午到台南一中出席台大醫學院教授陳耀昌的演講。記者鄭惠仁／攝影
副總統賴清德今天下午到台南一中出席台大醫學院教授陳耀昌的演講。記者鄭惠仁／攝影

賴清德 台大醫院 南一中

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