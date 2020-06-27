賴清德：選醫術好有民主貢獻當台北市長 非陳耀昌莫屬
台南一中校友總會今天下午邀請台大醫學系教授陳耀昌演講，副總統賴清德全場聽講，他稱許陳耀昌是台灣血癌權威，並對台灣民主有貢獻，若要由台大醫院內來挑選誰當台北市長，非陳耀昌莫屬。
台南一中明年建校1百年，今年初除成立全國校友總會，並將陸續舉辦一系列活動。全國校友總會今天先邀請陳耀昌在南一中舉辦演講會，為活動暖身。演講主題是島嶼的DNA，賴清德與台南市長黃偉哲都出席。
賴清德稱許陳耀昌在台灣血癌治療上的貢獻，除了做得好、做得早且很有成就。他說，早期台灣在血癌治療上曾遇到挫折，但有了骨髓移植後，陳耀昌很早就做並很有成果，並且建立DNA資料庫，還把資料庫送給慈濟，在原有基礎上，讓更多血癌患者獲得更好的照顧。
賴清德說，陳耀昌除了醫學上的貢獻，過去也投注在民主運動，他與陳耀昌都曾是國民大會代表，他們也聯手一起修憲，結束國民大會。賴清德表示，在台大醫院內若要找一位對民主有貢獻且是資深、醫術好的人來當台北市長，若由醫界來選，相信一定是陳耀昌。
賴清德說，陳耀昌文筆好，最近小說「傀儡花」被公視拍成影集，他說，來聽陳耀昌的島嶼DNA演講，應對未來看傀儡花會有幫助。
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